Vedení klubu z Uherského Hradiště sice reagovalo na odchody nejlepšího střelce Jurečky, dalšího útočníka Cicilii a přestup Lukáše Sadílka do Sparty, když v krátké letní pauze přivedlo Trávníka, Kozáka či Brandnera, přesto zkušený kouč není s doplněním mužstva příliš spokojený.

„Jsem trošku zklamaný. Bohužel jsme se nedokázali poučit z minulého roku. A i když je letos i díky nasazení do třetího předkola Evropské ligy větší šance dostat se v pohárech dál, nedokázali jsme hráče nahradit,“ posteskl si Svědík na tradiční předsezonní tiskové konferenci.

Kouč Slovácka by ještě uvítal dva hotové hráče. Osmačtyřicetiletému odborníkovi by se hodil především rychlostní útočník a zkušený borec do středové řady.

Nahradit osmadvacet gólů, o které Slovácko po minulé sezoně přišlo, totiž bude velmi složité.

„V ofenzivě nás pálí boty nejvíc. I přípravné zápasy ukázaly, že tam máme největší problémy,“ říká.

Kádr ale ještě uzavřený není.

V případě postupu do základní skupiny jedné z evropských soutěží by se mohl na východě Moravy někdo objevit.

Přivést kvalitní posilu do Uherského Hradiště ale není vůbec jednoduché.

Slovácko v přípravě neprohrálo. V generálce s Ashdodem remizovalo 1:1

I když mužstvo šlape a dva roky po sobě skončilo v lize čtvrté, fotbalisté se do Slovácka pořád příliš nehrnou.

„Někdy jsem překvapený z toho, že dají přednost i klubům s menší výkonností nebo nižšími ambicemi,“ diví se Svědík.

„Rozhodují vztahové věci. Ne všichni nás vidí pozitivně, opravdu hraje roli spousta faktorů,“ vypozoroval.

Regionální klub se sice na sportovním poli přiblížil Slavii, Spartě či Plzni, ale při transferech prostě konkurovat elitním českým celkům nemůže.

„Jsou trošku někde jinde než my,“ přikyvuje pardubický rodák.

„Zatímco tam chodí hráči, kteří jsou rozehraní a lídři svých týmů, kteří nemají problém si zvyknout na jiný rytmus a nový mančaft, my bereme fotbalisty po skončení smlouvy, když předtím ve svém klubu kolikrát ani nehráli. Proto je adaptace těchto hráčů bohužel trošku delší,“ posteskl si Svědík.

Poukázal přitom na výkony Holzera. Loňské posile z Ostravy dlouho trvalo, než si zvykla na Svědíkův dril, jeho požadavky či způsob hry. „Chce to chvíli čas, který teď nemáme,“ povzdechl si.

Z pěti letních posil tak má nejblíže do základní sestavy Michal Trávník. „U něj je vidět, že má vztah ke Slovácku, do týmu krásně zapadl. Už tady kdysi byl, spoustu kluků znal,“ připomíná Svědík.

„Nyní potřebuje cítit důvěru, mít vůdčí roli v mužstvu. S každým zápasem se ale jeho výkonost zvedá, bude platnou posilou,“ cítí.

Spokojený je i s výkony a přístupem Merchase Doskiho. Dvaadvacetiletý reprezentant Iráku rychle zapadl do mužstva, brzy naznačil svůj potenciál. „Je to německá nátura. Má velmi dobré věci,“ oceňuje.

Naopak Kozák, Brandner či Sinyavskiy musí ještě přidat. Více se pořád čeká i od uzdraveného Šašinky.

„Je to podobné jako u Klimenta či Holzera. Je vidět, že na jaře ve svých klubech nehráli pravidelně, takže potrvá, než se dostanou do optimální formy, adaptují se,“ míní.

I když hodně prostoru v přípravě od kouče dostal mladík Vecheta, také mládežnický reprezentant musí na sobě dál tvrdě pracovat. „Filip stále není hotový hráč. Pořád se vyvíjí. U něj to hlavně o hlavě. Jeho výkony musí jít nahoru. Zatím je to málo,“ říká.

Slovácko tak nyní útočníka číslo jedna nemá.

Los Evropské ligy: Slovácko vyzve Dynamo Kyjev, nebo Fenerbahce. Začíná venku

Trenér Svědík tak bude forvardy na hrotu pravidelně točit, střídat. „Všichni musí být neustále připravení. Snad si to vezmou k srdci a jejich výkony a koncentrace bude daleko větší. Mužstvu v posledních zápasech moc nepomohli. Jelikož nepodrželi vpředu balony, stálo nás spoustu sil, než jsme je získali zpět,“ kárá svěřence.

O branky se tak musí podělit více hráčů, střílet je musí nejenom útočníci. „Musíme doufat, že nám někdo vylítne třeba jako loni Jurečka,“ přeje si nejen Svědík.

V Uherském Hradišti se nyní hlavně modlí, aby se v nabitém programu nikdo nezranil, klíčoví hráči zůstali zdraví.

„Bylo by velmi složité je nahrazovat,“ ví bývalý kouč Baníku, Jihlavy či Mladé Boleslavi.

Fotbalisté Slovácka jinak mají za sebou povedenou letní přípravu.

V ní ani jednou neprohráli. Na herním soustředění ve Slovinsku remizovali s Trabzonsporem i izraelským celkem SC Ashdod. „Do formy, kterou jsme měli loni na konci podzimu i teď na jaře máme ale pořád daleko,“ míní Svědík.

Jinak je ale s přípravou spokojený. „Byla podle našich představ. Kluci pracovali velice dobře. I když to pro ně bylo náročné, věděli, že že z toho pak těžíme celou sezonu,“ dodává Svědík.

Snad bude stejně úspěšná jako ty předcházející.