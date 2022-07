„Cena vstupenek na utkání s Fenerbahce je stanovena na 950 Kč (tribuna B a C). Držitelé permanentních vstupenek si mohou vstupenku pořídit za zvýhodněnou cenu 750 Kč. Majitelé permanentních vstupenek na klubová sedadla si mohou vstupenku zakoupit za 950 Kč (běžná cena 1150 Kč),“ stojí na klubovém webu.

Předprodej on-line vstupenek pro držitele permanentek odstartuje v pondělí 1. srpna v devět hodin ráno. Ve čtvrtek 4. srpna pak začne volný prodej.

„Držitelé permanentních vstupenek mají garantované místo do pondělí 8. srpna do dvanácti hodin. Po tomto termíny půjdou neuplatněná místa do volného prodeje,“ říká mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Fanoušci mohou pořídit vstupenky na TICKETPORTAL či pokladnách stadionu, které budou otevřeny v pondělí 1. srpna, v úterý 2. srpna a ve středu 3. srpna vždy od třinácti do osmnácti hodin. „Vstupenku si budou moci zakoupit jak majitelé permanentek, tak i ostatní zájemci,“ říká Jurák.

Celková kapacita stadionu v Uherském Hradišti je osm tisíc. Do prodeje však půjde méně vstupenek. Tribuna D bude převážně vyhrazena příznivcům Fenerbahce, některá sedadla obsadí i partneři a hosté UEFA.