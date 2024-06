ROZHOVOR/ Brno a Karvinou rozhodujícími góly zachránil v české nejvyšší soutěži, s Mladou Boleslaví ovládl MOL Cup, v Senici byl nejlepší střelec ligy a ve Slovácku se podílel na největších úspěších v klubové historii.

Fotbalista Jan Kalabiška (vpravo) přestupuje do Pardubic. Na snímku pózuje se svým agentem Danielem Hanusem. | Foto: se svolením Dana Hanuse

Fotbalista Jan Kalabiška prožil v Uherském Hradiště úžasných šest let, s provinčním klubem z východu Moravy slavil obrovské úspěchy, nyní ale končí, po vypršení smlouvy coby volný hráč přestupuje do Pardubic, kde uzavřel smlouvu na jeden rok s následnou opcí.

„Naše priorita byla zůstat v české lize, a to se podařilo. Pardubice jsou ambiciózní a perspektivní klub s výborným zázemím, vše funguje na profesionální úrovni, takže jsme spokojeni a máme splněno,“ hlásí hráčův agent FIFA Daniel Hanus v rozhovoru pro Deník.

Měl Jan Kalabiška více možností, kam ze Slovácka odejít?

Ano. Pardubice nebyly jediným klubem, který se o Honzu zajímal. Jednal jsem s dvěma kluby v české lize, v úvahu připadal i jeho návrat na Slovensko a minulý týden proběhla jednání ve Vídni s rakouským klubem. Bylo z čeho vybírat. Ve finále Pardubice byla jasná volba pro nás oba po všech stránkách.

Překvapilo vás, že Slovácko ztratilo o hráče zájem, nenabídlo mu novou smlouvu?

Nepřekvapilo. Tušil jsem to a byl jsem na to připravený. Jako agent jsem za hráče zodpovědný a bylo pro mě nepřijatelné nechat Honzu v nejistotě. Platí složenky, živí rodinu, nebylo na co čekat. V klubu dochází k omlazování kádru a Honza byl první na řadě, protože mu končila smlouva. Roky nezastavíte. Ze Slovácka s námi nikdo o jeho dalším působení nemluvil a smlouva mu nabídnuta nebyla.

Co říkáte na jeho působení ve Slovácku, kde se podílel na největších úspěších v historii klubu?

Úžasných šest roků! Klobouk dolů, co tahle parta starších hráčů dokázala. Honza tady vyhrál podruhé v kariéře MOL Cup, stal se nejlepším střelcem Slovácka v klubové historii v evropských soutěží, byl zvolen nejlepších hráčem druhého kola Konferenční ligy, jeho góly a asistence proti Kolínu, Stockholmu nebo Partizánu Bělehrad vydělaly klubu miliony korun z Evropské konferenční ligy. Myslím, že víc už není potřeba dodat …

Honza je velký univerzál. V minulosti hrál v útoku, na křídle, na bekovi, končil na stoperovi. Je jeho všestrannost výhoda, nebo mu časté pendlování sestavou mohlo i uškodit?

Honza začínal jako útočník a postupem věku se posouval dozadu. V Senici se stal dokonce nejlepším střelcem slovenské ligy s devatenácti brankami za sezonu. Myslím, že to je jednoznačná výhoda, takových hráčů moc nenajdete, kteří jsou schopni alternovat na více postech. Samotné Slovácko toho bylo důkazem.

Jak dlouho ho vlastně zastupujete? Co říkáte na jeho kariéru?

Letos slavíme spolu patnáct let spolupráce a máme za sebou šest transferů v lize včetně Pardubic a dvou hostování. Přál bych každému hráči či agentovi takový vztah a spolupráci po dobu kariéry. Všude, kde působil, zanechal za sebou viditelnou a nesmazatelnou stopu, jeho kariéra je výjimečná, je vzorem pro další generaci. Brno a Karvinou zachránil rozhodujícími góly v lize, v Boleslavi vyhrál MOL Cup, v Senici byl nejlepší střelec ligy a co výjimečného dokázal ve Slovácku, všichni víme.

Které hráče Slovácka ještě zastupujete?

Jsou to Holásek, Novák a Vychodil v dorostu. Holásek nastupuje na přípravu s áčkem. V lize už má nějaké starty, tak uvidíme, jestli si vybojuje místo v základní sestavě, pevně v to věřím. Novák určitě v béčku pokračovat nebude, musí se posunout, je o něho zájem ve druhé lize a brankáři Vychodilovi, který přispěl svými výbornými výkony k záchraně dorostu, v červnu končí hostování ze Zbrojovky Brno.

Máte i někoho ve Zlíně?

Ve Zlíně mám zatím jen kamaráda trenéra Broňu Červenku (smích). S ním jsem si volal minulý týden a bavili se o postech, který Zlín hledá. Příští týden se chystám s panem Gottvaldem za Zdeňkem Grygerou, tak snad se podaří do Zlína nějakého hráče společně přivést.

Je opravdu tak těžké přivést hráče z Prahy na Moravu? V čem je největší problém?

Na to není jednoduchá a jednoznačná odpověď. Myslím, že všechno hraje svoji roli a od každého něco. Nejenom ambice klubu, ale i jejich fungování, trenér, komunikace s hráči, ale i agenty, šikovnost sportovního ředitele atd. Všechno musí do sebe zapadat.