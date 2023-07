Jednu pozici si trenér Martin Svědík může odškrtnout, do Slovácka se po roční pauze vrací útočník Rigino Cicilia. Rodáka z karibského ostrova Curacao na Moravě podepsal dvouletou smlouvu.

Útočník Rigino Cicilia se po roce vrátil zpět do Slovácka, se kterým podepsal dvouletou smlouvu. | Foto: 1. FC Slovácko

„Se Slováckem jsem zažil dvakrát čtvrté místo v lize a vzpomínám rovněž na fantastické finále poháru, kdy jsme porazili pražskou Spartu a slavili historický zisk trofeje. Věřím, že na to můžeme navázat a něco podobného se Slováckem opět prožiji,“ uvedl 197 centimetrů vysoký forvard.

Jeho nečekaný loňský úprk dva týdny před vypršením smlouvy je tak zapomenutý, Cicilia znovu navlékne modro-bílý dres a bude se rvát za celek z Uherského Hradiště, kde působil již v letech 2020 až 2022.

Za Slovácko doposud odehrál 41 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal devět branek. Dalších šest utkání přidal v domácím poháru.

Minulý ročník strávil v Holandsku. Týmu Heracles Almelo pomohl šesti góly k postupu do nizozemské Eredivisie, jenže v lize odehrál jen 494 minut.

Nyní je zpět a na hrotu útoku doplní dvojici Vecheta – Mihálik.

Kouč Svědík je rád, že má Ciciliu zase v týmu.

„Vždycky, když jsou lidé rozumní a některé věci si vyříkají a vysvětlí, dá se to spravit. Regi tu byl dvě sezony a my pokaždé skončili čtvrtí. Útočná fáze s ním nebyla vůbec špatná,“ uvedl na startu přípravy.

„Za mě se mužstvu hodil, v něčem byl nadstandardní. Kdyby ale chtěl, byl by ještě lepší. Navíc nepřichází do neznámého prostředí. Asi by to bylo dobré,“ míní.

Cicilia, který se po brankáři Hečovi, stal druhou letní posilou pátého týmu FORTUNA:LIGY, se k mužstvu připojil na soustředění v Rakousku.

Nastoupit by měl ve středečním přípravném zápase proti německému druholigovému Kielu.