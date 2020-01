Nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015 se pokusí po vážném zranění kolena a dlouhé pauze restartovat svoji kariéru. Na Moravu se vrací jako volný hráč ze Stuttgartu, kde mu na konci roku vypršela smlouva.

„Věřím, že prokáže svoje kvality a bude pro nás posilou,“ přeje si manažer prvního týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

Jihlavský odchovanec patřil mezi velké talenty českého fotbalu. Po úspěšném mistrovství Evropy U21 v roce 2015 podepsal čtyřletou smlouvu v německém Stuttgartu. Odtud zamířil na hostování do Brøndby Kodaň. V Dánsku si ovšem v dubnu 2018 vážně poranil vazy v levém koleni a dlouhých patnáct měsíců nehrál soutěžní zápas.

Po náročných dvou operacích a následných rehabilitacích se složitě vracel k fotbalu, nyní je ale zpět.

„Měl jsem na stole i nabídku z Nizozemska, ale rozhodl větší zájem ze strany Slovácka. I když jsem dva roky pořádně nehrál, doufám, že se brzy dostanu do formy,“ uvedl Jan Kliment.

Čerstvá akvizice by ve Slovácku měla nahradit útočníka Šašinku, který se po konci hostování vrátil do Ostravy.

Do ofenzivy i Jurečka

Do ofenzivy přišel také Václav Jurečka z Opavy.

„Byl jsem tady od listopadu, takže jsem měl možnost poznat zázemí, našel si tady bydlení a podobně, za tu dobu na mě Slovácko dělá jen dobrý dojem,“ řekl Jurečka.

Přípravu s šestým týmem FORTUNA:LIGY zahájili také tři mladí hráči. Zkoušku absolvují stoper Vadim Dijinari z moldavského Šeriffu Tiraspol, další zadák Roman Holiš z druholigových Vítkovic a také střední záložník Daniel Mareček ze Sparty.

Jinak má trenér Svědík na úvod zimní přípravy k dispozici všechny hráče z podzimního kádru. „Nikdo není zraněný. Snad se to nezmění po prvním tréninku,“ usmívá se Šumulikoski, který už se rozloučil s Patrikem Hellebrandem.

Talentovaný dvacetiletý záložník totiž v neděli přestoupil do Slavie. S Pražany už o víkendu odletěl na soustředění do španělské Marbelly. „Chtěl jít pryč a dál se zlepšovat, my jsme mu v tom nechtěli bránit. Pro nás je úspěch, že jsme ho v kariéře posunuli a prodali do klubu jako je Slavia,“ těší Šumulikoského. „Teď se budeme snažit pracovat s jinými hráči. Chceme, aby Slovácko pořád bylo slyšet,“ přidává.

Ve hře ale dál zůstává možnost, že by se Hellebrand do Slovácka vrátil.

„Dveře má u nás vždycky otevřené. Je pouze na něm, zda se dostane do kádru Slavie, nebo půjde někam na hostování,“ říká někdejší makedonský reprezentant.

Zajíc aspoň do léta

V současné chvíli další hráči na odchodu nejsou. I když zájem je především o brankáře Trmala, Slovácko konkrétní nabídku na šikovného gólmana nedostalo. V kádru zůstávají i Zajíc s Juroškou. Těm v létě končí smlouva, novou ale nepodepsali.

„Podle mě už jsou dohodnutí někde jinde. U nás ale zůstávají do léta. Nechceme je prodávat pod cenou,“ vysvětluje Šumulikoski.

Jiná je situace u křídelníka Navrátila. „Co vím, tak se bavil s ředitelem Pojezným a mohli by být domluvení,“ uvedl.

Vedení Slovácka chce mít složení kádru pro jarní část sezony vyřešeno co nejdříve.

„Hlavně kvůli trenérovi, aby mohl s týmem pracovat,“ prohlásil Šumulikoski s tím, že další pohyb v mančaftu nevylučuje. „Určitě ještě budeme něco řešit. Kádr momentálně máme dost široký, takže se musíme chovat i podle toho. Uvidíme v lednu, zda se něco bude dít. Pořád ale máme čas,“ ví.

Soustředění v Chorvatsku

Fotbalisté Slovácka budou tento týden nabírat kondici v domácím prostředí. Příští pondělí pak odjedou do Chorvatska, kde absolvují soustředění. Pobyt na jihu Evropy zpříjemní Moravanům tři přípravné zápasy s Rijekou, Dinamem Záhřeb a NK Brinje Grosuplje.

„Ředitel Pojezný tam dřív jezdil, takže místo dobře zná. My jsme hlavně chtěli nějakou změnu. I když v Chorvatsku nebude teplo třeba jako v Turecku, hráčům se bude u moře lépe dýchat. Nám šlo ale spíš o kvalitní soupeře,“ vysvětluje Šumulikoski.

Po návratu domů se Daníček a spol. utkají v Kunovicích s třetiligovým Uničovem, na konci ledna pak Svědíkův tým odletí na další zahraniční soustředění do tureckého Beleku. Právě na pobřeží Středozemního moře celek z Uherského Hradiště sehraje tři přípravné zápasy včetně generálky s dánským Esbjergem. „Podle toho, co jsem slyšel a viděl, bude příprava hodně náročná,“ tuší nejen Šumulikoski.