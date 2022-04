FORTUNA:LIGA, 30. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FC Slovan Liberec (8.)

Výkop: středa v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Křepský - Bureš, Mikeska (Zaoral)

Ligová bilance: 6-12-21

Poslední zápas: 1:0 (31. Petržela, 25. července 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Borek - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček, - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Koscelník, Tiéhi, Frýdek, Havelka, Ghali – Rabušic, Rondič. Trenér: Kozel.

Tip Deníku: 2:0

K tomu ale potřebuje zakolísání soupeřů a hlavně vyhrát na Slovácku, což Moravané nechtějí dopustit!

„Za námi je to docela našlapané, všechny týmy se chtějí dostat do šestky, aby si užily zápasy s nejlepšími mančafty, na které by pak přišlo hodně lidí. Také Liberec má velkou motivaci. Co jsem tak pochytil, má soupeř problémy s koncovkou, v poslední třetině hřiště. I proto si u nás bude zakládat na defenzivě. My se budeme muset připravit na, abychom se tam dostávali a dali nějaké góly,“ říká krajní obránce Slovácka Jan Kalabiška.

Celek z Uherského Hradiště sice o Velikonocích přišel na Spartě o sérii bez prohry, dál je však v pohodě. S náskokem před Baníkem v klidu drží čtvrtou pozici, chystá na nejen na ligový finiš, ale i finále poháru, které se blíží.

Do sestavy Slovácka se vracejí mazáci Kadlec s Daníčkem, kteří duel na Letné vynechali kvůli karetnímu trestu. Proti Liberci nebude po dohodě klubů chytat gólman Nguyen, jenž ve Slovácku hostuje právě z Liberce. Šanci tak zřejmě znovu dostane mladík Borek.

S absencemi se potýká také Slovan, který naposledy otočil U Nisy duel s poslední Karvinou. Do Uherského Hradiště ale přijede v jiné pozici. „Zápasy na Slovácku jsou vždycky velmi těžké a jinak tomu nebude ani teď. My ale samozřejmě budeme chtít uspět. Slovácko vnímám jako velmi silné mužstvo. Jsou čtvrtí a už několikátou sezonu hrají nahoře, protože mají velice konsolidovaný a zkušený kádr. Mají hodně třicátníků a tím, že jsou ti hráči spolu, tak z toho těží,“ uvedl liberecký trenér Luboš Kozel.

Také slovenský reprezentant Martin Koscelník respektuje sílu protivníka. „Slovácko určitě je nepříjemný soupeř, o tom se přesvědčili ostatní celky i my. V české lize je ale každý zápas nevyzpytatelný. My se dobře připravíme a uvidíme, jak to dopadne,“ dodal krajní bek.