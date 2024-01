Netrpěliví novináři hodinu přešlapávali na hřišti v Mařaticích, vyhlíželi fotbalisty Slovácka, kteří na kopec dorazili s téměř hodinovým zpožděním. Celek z Uherského Hradiště si na startu zimní přípravy protáhl pobyt v posilovně, na přírodní trávu vyběhl později.

Fotbalisté Slovácka zahájili zimní přípravu 1 | Video: Libor Kopl

„Měli jste si v obchodě koupit basu piv, aby se vám čekalo lépe,“ vtipkoval rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela.

I o vánočních svátcích si udržel dobrou náladu. Pohodu z podzimu si přenesl i do nového roku. Stejně na tom jsou i další borci z Uherského Hradiště.

Slovácko má za sebou nadmíru vydařený půlrok. Ve FORTUNA:LIZE je čtvrté a na jaře chce zase útočit na evropské poháry.

„Chceme zůstat co nejvýš,“ přitakává trenér Martin Svědík. „Když se nám to podařilo tak rozjet, teď už bychom byli alibisté, kdybychom tvrdili něco jiného. Chceme skončit v první šestce. Zápasů na jaře není tolik, takže si musíme dát pozor na začátek a podle startu jara se to zase bude odvíjet,“ přidává.

V nejmenším městě s ligovým fotbalem je po krátké pauze klid, kádr mnoha změn nedoznal.

Ve Slovácku po podzimní části skončil Patrik Brandner, větší ztrátou je návrat záložníka Matěje Valenty zpátky do Slavie. Pražané si hráče stáhla z hostování zpět, má s ním zřejmě jiné plány.

Třiadvacetiletý středopolař by měl být součástí transakce gólmana Jindřicha Staňka z Plzně do Edenu. Valenta by měl podle všeho zamířit opačným směrem.

I když v Uherském Hradišti o něj stojí, s návratem hráče na Moravu příliš nepočítají.

„Okolnosti možná znáte lépe než já. Samozřejmě je to pro nás problém, velké oslabení. Těžko můžeme takového hráče koupit. Nyní jsme v pozici čekatelů,“ říká smířeně Svědík.

První trénink v novém roce vynechal klíčový záložník Marek Havlík. Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY byl ve středu dopoledne u zubaře. Odpoledne už ale s týmem normálně trénoval.

Na startu přípravy chyběl také dlouhodobě zraněný stoper Tomáš Břečka.

„Jeho stav se po operaci sice zlepšil, ale léčení jde strašně pomalu. Nepředpokládám, že by Tomáš zasáhl do prvních jarních zápasů. Budeme rádi, když se v přípravě vůbec připojí k mužstvu. Musíme být dál trpěliví. Prioritou je zdraví hráče,“ uvedl Svědík.

Merchas Doski se zase s reprezentací Íráku chystá na mistrovství Asie, které se koná v lednu. Do Česka se tak vrátí až těsně před ligou. „Problém to ale není, protože Merchas hraje i trénuje,“ upozorňuje Svědík.

Jedinou novou tváří ve Slovácku je Marko Kvasina. Bývalý mládežnický reprezentant Rakouska prošel Austrií i Mattersburgëm, působil rovněž v belgickém Oostende a švýcarském Lucernu, naposledy byl v tureckém Göztepe.

„Trošku počítám s tím, že si bude zvykat na nový způsob a naše věci. Musíme ho co nejrychleji uvést do stavu, v jakém ho potřebujeme mít. Vytváří nám to další možnosti v sestavě, rozestavení. Měl by nám zkvalitnit ofenzivu,“ věří Svědík.

Z hostování v druholigové Kroměříži se vrátil Martin Kudela. Jinak mužstvo zůstalo stejné.

Slovácko by rádo získalo pravého obránce, aby krajní bek Reinberk měl větší konkurenci. Po ztrátě Valenty se poohlíží i po středním záložníkovi. Moc možností ale není. „Budeme to řešit, ale nemyslím si, že bychom v zimě přivedli třeba tři hráče,“ říká.

Fotbalisté Slovácka se v prvním týdnu budou připravovat v domácích podmínkách. V dalším týdnu absolvují na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci kondiční a zátěžové testy, pak odletí na první soustředění do Turecka.

V Antalyi se budou Kadlec a spol. chystat hned dvakrát.

V Turecku, kromě nabírání fyzické kondice, odehraje Slovácko rovněž pět přípravných zápasů, včetně generálky před ligou.

Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY se na pobřeží Středozemního moře utkají se soupeři z Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a Černé Hory.

„Prostor dostanou všichni hráči. Chceme velkou zátěž rozložit na celý tým. Já si hlavně přeji, aby nás na soustředění bylo dost a mohli točit dvě jedenáctky a nemuseli nic vymýšlet,“ dodal Svědík.