Na zkoušku do Uherského Hradiště zavítal Imad Rondič. Dvacetiletý záložník z Bosny a Hercegoviny přišel do Česka na začátku loňského roku. Slavia angažovala šikovného fotbalistu s vizitkou nejlepšího střelce tamní juniorské ligy. Minulou sezonu strávil na hostování ve Viktorii Žižkov, nyní zkouší štěstí ve Slovácku.

„Je to záložník, ale může hrát i v útoku. Figuru má celkem dobrou,“ všímá si kouč Martin Svědík.

O novém hráči toho zatím moc neví. Celek z Uherského Hradiště v létě otestuje i další případné akvizice.

„Někteří tady mají být dva týdny, jiní tři neděle. Nechci ale, aby tu hráčů bylo moc, na druhé straně náš kádr není nafouknutý. Nebude nás třicet, ale třeba jenom dvaadvacet. Z toho budeme vycházet,“ říká Svědík.

Z hostování ve druhé lize se do mateřského oddílu vrátili Tischler s Vasiljevem, kteří se poperou o místo v ligovém kádru.

„Jsou však ligou neprověření,“ připomíná čtyřiačtyřicetiletý kouč, který po vedení spíše požaduje borce ze zkušenostmi z nejvyšší soutěže.

„Asi víme, že to nebudou žádné velká jména. To je nám jasné. Budu rád, když se nám podaří mančaft podle nějakých možností doplnit. Tým by se měl okysličit hráči, které potřebujeme. Snad někdo přijde,“ věří Svědík.

Náročný odborník si přeje, aby posily dorazily co nejdřív.

„Ve hře máme nějaké principy, chceme hrát náročně, a pokud hráči přijdou nepřipravení, je to problém, protože adaptace do tréninkového procesu nebo i zápasu strašně dlouho trvá,“ říká.

Zatím spíš ale Moravané počítají spíše ztráty. V týmu po minulé sezoně skončili Diviš, Janošek a Hološko. Zatímco břeclavský rodák se vrátil do Mladé Boleslavi, odchovanec Zbrojovky se připravuje s Plzní. Bývalý slovenský reprezentant se přestěhoval do Prahy, angažmá si hledá blíže novému bydlišti.

„Dojíždění by bylo složité,“ ví Svědík.

Ve Slovácku by měli naopak pokračovat stoper Jiří Krejčí a také Haris Harba, který ale zahajovací trénink s mužstvem neabsolvoval.

„Má drobné zranění, je tady ale s námi, takže počítám s ním,“ říká Svědík.

Individuálně se zatím připravuje také mladík Hellebrand. Brankář Trmal má po reprezentačním srazu prodlouženou dovolenou.

Jinak byl tým jedenáctý tým minulého soutěžního ročníku kompletní.

„Byl to klasický první trénink. Kluci dostali individuální plány. Chtěli jsme, aby do přípravy přišli rozběhaní. V pátek a v sobotu potrénujeme dvoufázově, od pondělí pojedeme standardně,“ hlásí Svědík.

Fotbalisté Slovácka původně měli začínat už dvanáctého června, ale hráči za povedenou baráž dostali do realizačního týmu dva dny volna navíc.

„Volna je málo. Vidím, že by hráči ještě potřebovali dovolenou, ale musíme se na nový ročník po všech stránkách důkladně připravit,“ ví Svědík.

Daníčka a spol. totiž na podzim čeká ještě o jeden zápas víc než před rokem. „Výsledek je směrem k jarní části hodně důležitý. Jaké si to uděláme na podzim, takové to budeme na jaře mít,“ ví trenér Slovácka.

První přípravné utkání čeká Svědíkovu partu b v úterý 18. června, kdy na stadionu v Malackách vyzve Slovan Bratislava. Příští sobotu se Moravané na hřišti ve Strání utkají se Skalicí.

Měsíční letní dril zpestří týdenní soustředění ve Slovinsku, kde Slovácko odehraje dva až tři zápasy. Po návratu je na programu ještě duel se Senicí a v generálce před startem soutěže změří Slovácko síly s Trenčínem.