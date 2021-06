První duel se hraje na stadionu druhého týmu bulharské ligy ve čtvrtek 22. července, odveta je na programu o týden později na Moravě.

„Za mě je to přijatelný los. Samozřejmě chceme postoupit, ale nebude to nic jednoduchého. Plovdiv je tým podobné úrovně. Je to hodně kosmopolitní mužstvo. Na soupisce má hodně zahraničních hráčů. Další informace ale budeme teprve zjišťovat. Nyní toho o soupeři moc nevíme. Důležité je, že odpadá zdlouhavé cestování,“ říká asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Lokomotiv, který skončil za Ludogorcem Razgrad, kromě domácích bulharských fotbalistů zaměstnává také Francouze, Portugalce, Španěla, Argentince či Brazilce. V kádru žádného českého ani slovenského hráče nemá.

„Je to jeden z nejtěžších možných soupeřů, i když ono je asi jedno, na koho narazíme. My jsme hlavně rádi, že jsme sem postoupili. A pokud chceme jít dál, musíme dvojzápas s Plovdivem zvládnout,“ ví záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Ani stoper Michal Kadlec si Plovdiv nepřál.

„Na to, že jsme byli nasazení, tak to je velmi silný soupeř. Je to druhý tým bulharské ligy a možná je to nejtěžší los, jaký jsme mohli dostat,“ míní.

„Na druhé straně to bude zajímavé srovnání. V Bulharsku vládne Ludogorec a na druhém místě je právě Plovdiv, takže je to určitě kvalitní celek a na začátek to pro nás bude obrovská prověrka. Šance jsou ale podle mě vyrovnané a postoupí ten celek, který bude mít momentálně lepší formu,“ ví dobře.

Pro Kadlece to bude nejen premiéra v Evropské konferenční lize, ale i první setkání s bulharským klubovým fotbalem.„S národním týmem jsme v Bulharsku hráli, ale s žádným jeho týmem jsem se ještě neutkal,“ přiznává.

Ani Sadílek toho o pohárovém soupeři mnoho neví. „S kluky se možná podíváme na internet, projedeme soupisku, výsledky. Ale až před zápasem nám k tomu trenér Svědík něco řekne, budeme mít důkladnější rozbor. Co si jen tak matně pamatuji, tak jsme s nimi jednou hráli přátelák v Turecku,“ vybavuje si.

Jedinou výhodu vidí v tom, že to do Bulharska není daleko a pokud to půjde, vyrazí za Slováckem věrní fanoušci. „Třeba do Izraele se mi fakt nechtělo,“ přiznává upřímně.

Účastníci Evropské konferenční ligy byli stejně jako celky v Lize mistrů či Evropské lize rozdělení do mistrovské a nemistrovské části.

Ve druhém předkole se ještě neobjeví mužstva z pěti elitních evropských ligových soutěží, i proto bylo Slovácko mezi nasazenými.

V případě postupu do třetího předkola se však zařadí mezi nenasazené a v závěrečné play-off může narazit i na AS Řím či anglický Tottenham.

Aby si Svědíkův tým vybojoval účast v hlavní fázi soutěže a získal 75 milionů korun, musí překonat postupně tři konkurenty.

Slovácko se do Evropy vrací po dlouhých osmnácti letech.

Předtím ale hrálo jen již neexistující letní Pohár Intertoto, v němž se naposledy představil v roce 2003.

Vizitka soupeře – PFK Lokomotiv Plovdiv

PFK Lokomotiv Plovdiv je bulharský fotbalový klub. Založen byl roku 1926. V sezoně 2003/2004 se stal mistrem ligy. Třikrát se probojoval do finále bulharského poháru. Kromě jedné účasti v Lize mistrů (vypadnutí v 2. předkole s Bruggy) hrál klub několikrát Pohár UEFA (respektive Veletržní pohár), nejúspěšnější přitom byl v sezóně 1964/65, kdy postoupil do 3. kola přes Vojvodinu Novi Sad a FC Petrolul Ploieşti. Vypadl s Juventusem Turín, byť v souboji, jež provázely velké kontroverze - po dvou nerozhodných utkáních totiž UEFA rozhodla, že třetí zápas se bude hrát v Turíně, čímž zvýhodnila Juventus.

Stadionu Lokomotivu se přezdívaný Lauta podle názvu parku, ve kterém se nachází. Je víceúčelový a má kapacitu 13 200 diváků. Pro zápasy evropských soutěží je však snížená na 9 200 míst.