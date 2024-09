Dobře vědí, jaké to je, když voda zaplaví město, stadion. V roce 1997 povodeň postihla fotbalové Slovácko naplno. V Uherském Hradišti byly spousty evakuovaných, stály se fronty na pitnou vodu. Nyní se nejmenšímu městu s ligovým fotbalem to nejhorší vyhnulo, na Slovácku ale chtějí pomoc ostatním.

„Doba je jiná a každý z nás může přispět na velké množství sbírek, možností jsou stovky. Pokud se chcete zapojit do potravinové a materiální pomoci, se kterou pomáháme Nadačnímu fondu Korunka, tak budeme rádi a moc vám za to děkujeme,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

„Ve středu od 13.00 do 17.00 můžete přinést věci, ze seznamu níže, pro obce postižené povodněmi. Pomoc do Jeseníků poveze nadační fond Korunka a my jsme rádi, že se do pomoci můžeme zapojit společně s Korunkou, se kterou jsme v minulosti již několikrát spolupracovali,“ pokračuje klub.

Sběrné místo je v tiskovém středisku Městského fotbalového stadionu, které se nachází v ulici Stonky na konci hlavní tribuny.

„Zároveň prosíme, abyste nosily pouze věci, které jsou na seznamu. Věci mimo seznam nebudou z kapacitních důvodů přijímány. Děkujeme za pochopení a děkujeme všem, kteří se s námi do pomoci zapojí,“ dodává klub.

close info Zdroj: 1. FC Slovácko zoom_in Fotbalové Slovácko se zapojilo do potravinové a materiální sbírky pro postižené obce.