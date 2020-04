O týden později než většina ligových soupeřů začali se společným tréninkem fotbalisté Slovácka.

Fotbalisté Slovácka na hřišti v Sadech začali se společným tréninkem. 27. dubna 2020 | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Ptá se mě na to spousta lidí, zda jsme to nepodcenili, ale my si věříme. Jsme si jistí tím, co děláme. Proto jsme se rozhodli pro tuto variantu,“ vysvětluje trenér celku z Uherského Hradiště Martin Svědík.