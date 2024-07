V neděli to vypukne! Fotbalové Slovácko vstupuje po konci veleúspěšného kouče Martina Svědíka do nové éry. Tým z Uherského Hradiště ani pod vedením nového trenéra Romana Westa nechce v Chance lize vyklidit těžce vybudované pozice, vrátit se k bojům o udržení.

Naopak, dál chce hrát nahoře, prohánět největší favority na titul.

Po konci kapitána a klubové legendy Michala Kadlece to však bude mít velmi složité.

„I když nás všechny čeká spousta práce, věřím, že navážeme na předcházející sezony a budeme zase úspěšní,“ přeje si výkonný ředitel Slovácka Petr Pojezný.

V nejmenším městě s ligovým fotbalem se o konkrétních cílech a pozicích nebaví, o účasti v Evropě se však nahlas nemluví.

Moravané se chtějí prezentovat tvrdou prací, poctivým přístupem.

Věří, že za to budou zase odměnění.

„Teď je těžké něco říkat. Začínáme s něčím novým. Všichni vědí, jak vypadalo jaro. Budeme se snažit v každém zápase urvat co nejvíce bodů. Uvidíme, kolik jich nasbíráme a jak to po podzimu bude vypadat. V zimě si to vyhodnotíme a stanovíme konkrétní cíl pro jaro,“ říká kouč Slovácka Roman West.

Bývalý trenér Třince či Opavy, který na jaře vedl starší dorost Slovácka, po svém předchůdci sdělil pozměněný tým.

Kariéru ukončil kapitán Kadlec, ve Slovácku nepokračují ani Kalabiška s Holzerem, do Hradce Králové zamířil Mihálik.

Tým z Uherského Hradiště naopak posílili reprezentant do 21 let Jakub Křišťan a krajní obránce Gigli Ndefe z Ostravy.

Na zkoušce uspěli urostlý slovenský stoper Filip Vaško, který přišel z Michalovců, a také Brazilec de Azevedo. Ve Slovácku budou hostovat sparťané Filip Souček a Matyáš Kozák.

„Snažili jsme se udělat maximum v rámci toho, co umíme. Obsadili jsme všechny pozice, vyřešili zásadní věci. Uvidíme, jak si to sedne a na co to bude stačit. Přestupní termín je až do září, takže spousta věcí se může ještě udát,“ říká Pojezný.

Podle Westa mohou do sestavy proniknout hned dva či tři noví hráči, další dva jsou spíše perspektivní.

Mají talent, zvýší konkurenci. „Další potřebují delší časový prostor, aby se dotrénovali a přiblížili se klukům, co jsou ve Slovácku delší dobu,“ říká West.

První duel se Slavií Praha jistě vynechá zraněný kapitán Daníček a také vykartovaný Juroška, tréninkový deficit dohání Souček.

„Z hlediska pracovitosti a kompaktnosti se chceme co nejvíc přiblížit minulým sezonám. Chceme navázat na věci, které tady fungovaly velmi dobře a díky kterým byl tým úspěšný,“ pronesl West.

Slovácko se chce prezentovat podobným stylem hry jako v minulých ročnících, kdy skončilo dvakrát čtvrté a jednou šesté.

„Je to ale otázka i typologie hráčů, zda střed zálohy bude více fotbalový nebo zda vpředu bude jeden či dva útočníci. Každý zápas to může být jiné. Přizpůsobíme se stavu našeho týmu i soupeři. Všechno by ale mělo vycházet ze zásad a z principů, které tady nastavil můj předchůdce,“ uvedl.

Fotbalové Slovácko se pochlubilo i novým generálním sponzorem, sázkovou kancelář Tipsport, jejíž logo bude mít i na dresu. „I s jeho podporou budeme zase o něco silnější,“ věří Pojezný.