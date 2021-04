„Narazí na sebe dva celky, které bojují o přední příčky. Nás i Spartu čeká velmi těžký zápas. Je složité předem něco říkat, ale jdeme tam vyhrát. Chceme potvrdit dobrou formu z venkovních zápasů. Ukázat, že umíme hrát lepší fotbal, než jsme předvedli s Pardubicemi,“ říká stoper Slovácka Michal Kadlec.

Celek z Uherského Hradiště bez ohledu na nedělní výsledek udrží pozici v elitní čtyřce, rád by ale zůstal v těsném kontaktu se Spartou i Jabloncem, proto potřebuje venku bodovat. „Po úterní porážce jsem byl hodně zklamaný. Doufejme, že se to teďka nebude opakovat,“ věří Kadlec.

Pražané jsou sice favoritem, ale dvěma nevydařenými duely za sebou se dostali pod tlak.

„Slovácko je těsně za námi a šlape nám na paty, ale každý zápas je stejný, každý je klíčový. Musíme vyhrávat vždycky, jsme Sparta, měli bychom porazit každého, nehledě na soupeře,“ říká obránce Sparty Martin Vitík.

Vrbův tým po prohraném derby se Slavií neuspěl ani v Jablonci. Z posledních dvanácti ligových bodů získali Letenští jen čtyři, po ztrátách vyklidili pozici zaručují účast v předkole Ligy mistrů, což se vedení klubu ani trenéru Vrbovi samozřejmě nelíbí.

„Pro Spartu je to nepříjemné. Kór když před těmi dvěma porážkami měla výbornou sérii, hrála velmi dobře. Měla ale velmi těžké soupeře,“ připomíná Kadlec. „Čekám jiný zápas než s Pardubicemi, My i Sparta budeme chtít vyhrát. Jsem na to zvědavý. Doufám, že tentokrát budeme z Prahy odjíždět jako vítězové my,“ přeje si.

Soupeř si ale zaváhání nemůže dovolit. Bodů už rozdal dost. Sparta má dobré hráče, kvalitní tým, ale stejně jako my i nějaké marody. Sestavy se skládají skoro sami, nemáme se čím překvapit,“ míní Kadlec.

Slovácko zůstává i po porážce s Pardubicemi pozitivně naladěné. I když Svědíkův tým přišel v Ďolíčku o šňůru sedmi venkovních utkání bez porážky, Moravané dál šlapou, přepisují rekordy, těží nad plán.

Výtečně rozjetou sezonu si ale nechtějí pokazit, dál větří obrovskou šanci na velký úspěch, živí naději na postup do předkola Evropské konferenční ligy UEFA.

Problém je náročný dubnový program, těžké zápasy i zdlouhavé cestování bere hráčům energii, odčerpává sílu. Navíc Slovácku schází nejen kapitán Daníček, ale i Navrátil a Cicilia.

„Musíme se dát co nejrychleji do kupy, zase si sednout na zadek a odvést poctivý výkon,“ burcuje nejlepší střelec Slovácka Jan Kliment.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo

AC Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 18.30, Generali Česká pojišťovna Arena

Rozhodčí: Julínek - Paták, Podaný (Pechanec) | VAR: Machálek | AVAR: Hrabovský

Ligová bilance: 27-3-7, 68:28

Poslední zápas: 2:1 (16. Juliš, 84. Pavelka – 14. Jurečka, 13. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Sparta Praha: Nita – Sáček, Vitík, Čelůstka, Polidar – Karlsson, Pavelka, Krejčí ml., Dočkal, Plavšič – Hložek. Trenér: Vrba.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Jurečka - Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:2