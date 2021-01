A na sklonku profesionální hráčské kariéry se třeba ještě jednou vrátí do Evropy, aby spoluhráčům ukázal, jak vypadá prestižní soutěž.

„To je zatím hodně předčasné,“ usmívá se opora Slovácka.

„Pořád jdeme zápas od zápasu a ten nejbližší chceme vyhrát. Uvidíme, jak to bude dál. Pohled na tabulku je ale nyní pěkný. Samozřejmě si to všichni užíváme,“ přiznává.

Na Slovácku popáté výhře v řadě vládne pohoda. Sezony, ve kterých regionálních klub pouze bojoval o záchranu, jsou nyní zapomenuty. Všichni se dívají jenom dopředu.

„Samozřejmě je lepší vyhrávat než prohrávat. Zažili jsme ale jiné časy, kdy jsme jenom prohrávali. Teď zažíváme mnohem lepší období, máme vítěznou šňůru,“ těší Kadlece.

Slovácko staví na soudržnosti a konsolidovaném mančaftu, který se i přes letní odchody Zajíce a Jurošky téměř nezměnil.

„Tým je podobný, nebo skoro stejný. I když nám vypadnou někteří důležití hráči, dokážeme je nahradit. Za ten rok jsme i vyzráli,“ upozorňuje syn kapitána vicemistrů Evropy z roku 1996.

Hráči navíc náročnému kouči Svědíkovi věří. Vědí, že poctivá práce se vyplácí a přináší výsledky.

„Všechno si to sedlo. Pochopili jsme, co po nás trenér chce. Přípravy na utkání jsou koncentrované, dobré,“ uvedl šestatřicetiletý zadák.

„Taky nám narostlo sebevědomí. Víme, co v nás je. Dostáváme se do šancí, dáváme góly, což třeba v minulosti tolik nebylo,“ ví dobře.

Je pravda, že útočný projev Slovácko se výrazně zlepšil. Mužstvo už jenom neběhá a nebojuje, ale umí soupeře přehrát fotbalovostí, kombinačními akcemi.

„Tlačíme se víc do vápna. Když se centruje zprava, musíme to doplnit zleva a naopak. Když tam jsme, tak je to úspěšné,“ míní.

Svědíkův tým se ale vyznačuje také organizovanou defenzivou. Přes zkušenou obranu se těžko přechází. Stopeři Kadlec s Hofmannem mají většinu hlaviček, silní jsou však i na zemi.

„Vzadu to držíme, abychom zbytečně neinkasovali. A i když dostaneme gól, jsme schopní to otočit,“ pronesl.

Moravané navíc mají i štěstí, které se dříve naklonilo k soupeři. A taky občas vypomůže video, když rozhodčí nějakou situace přehlédne.

„Co třeba jindy sudí neviděl, nyní jsou z těchto faulů penalty, což je spravedlivé. V minulosti to bylo i naopak,“ říká.

Spoléhat na VAR ale v Česku nejde. Výsledky než verdikty sudích spíše přinese dřina a tvrdá práce, kterou odvádí celý mančaft.

Fotbalisté Slovácka jsou po šestnácti kolech čtvrtí. Tak vysoko dlouho nebyli.

„Bodů jsme ale mohli mít ještě víc,“ uvědomuje si Kadlec. Toho mrzí hlavně ztráty se Spartou a v Brně. Na druhé straně některé výhry zase byly nečekané.

„Nechceme to zakřiknout. Musíme takto pracovat dál, aby nám vítězná vlna vydržela co nejdéle,“ přeje si.