Důvod je jasný. Třiadvacetiletý bek odmítl prodloužit v létě končící smlouvu, prý jedná s pražskou Slavií, která by odchovance Myjavy ráda získala do svých řad.

„Některé věci se mi nelíbí. Je velice mrzuté, když se nemůžete spolehnout na slova lidí. Vadí mně jednání Míšových agentů. Není to fér,“ má jasno kouč Slovácka Martin Svědík.

Respektovaný kouč stojí za vedením klubu.

Netlačí na ředitele Pojezného ani sportovního manažera Šumulikoského, aby dravému Slovákovi dovolili hrát, s týmem trénovat.

„Musíme takto postupovat, protože toto by nám pak udělal každý,“ tuší správně.

Před lety po vypršení smlouvy odešli ze Slovácka do Baníku Zajíc s Juroškou, po nich si to zamířil Kliment do Plzně, pak prchl Jurečka do Slavie.

„Měli bychom na hráče apelovat ještě dřív, ne půl roku do konce smlouvy, protože když si spočítáme, kolik nám za poslední rok a půl takto odešlo hráčů, tak už to nejde jinak dělat,“ má jasno pardubický rodák.

I když se třeba v případě kanonýra Jurečky vedení Slovácka zachovalo jinak a nechalo důležitého muže sezonu dohrát, tentokrát už činovníci z Uherského postupují daleko rázněji. „Věděli jsme, že Venca Jurečka je pro nás potřebný a že nám ty góly dá, takže se nám to jeho nasazování nakonec vyplatilo, ale u Michala je situace jiná,“ srovnává.

„Za něj máme náhradu a za druhé klub je vždycky víc než hráč. A nemůžeme to trpět donekonečna. Vedení se musím podřídit. Momentálně s ním souhlasím,“ přidává.

Navštívili jsme: Slovácko vstoupilo do jara těsnou výhrou, rozhodl Holzer

Jinak se Svědík podobnými věcmi nezaobírá, snaží se od nich oprostit. „Samozřejmě bych chtěl mít klid, ale i toto k fotbalu patří,“ zůstává nad věcí.

„Můj úkol je, abych hráče trénoval, dostal je do formy a sestavil z nich tým,“ ví dobře.

Aktuálně šestý tým FORTUNA:LIGY zatím náhradu za Tomiče neshání.

V kádru má zkušené zadáky Reinberka či Šimka, na kraji obrany nastupují i Kalabiška, Holzer nebo Doski, vypomoct může i Merdovič z béčka. „Poradíme si s tím,“ dodal Svědík.

Tomič, který prošel akademií italské Sampdorie Janov, přišel na Moravu před dvěma a půl lety ze Žiliny. V české nejvyšší české soutěži zatím odehrál devětačtyřicet zápasů a vstřelil jeden gól.

Zda ještě někdy navlékne dres Slovácka, není v tuto chvíli jasné. Na tahu je nyní hráč, respektive Slavia, kam by někdejší mládežnický reprezentant Slovenska rád odešel.

Když se kluby domluví na odstupném, zamíří Tomič do Edenu ještě v zimním přestupním terénu, v opačném případě jej čeká běhání po lese a půl rok bez fotbalu.

Která varianta nakonec zvítězí?