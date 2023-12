Fotbalisté z Uherského Hradiště v 19. kole FORTUNA: LIGY vyhráli v Mladé Boleslavi. O jediný gól zápasu se postaral Matěj Valenta, když z malého vápna v 59. minutě propálil Matouše Trmala. Oslavu si užil Milan Petržela, veterán soutěže, který odehrál 500. zápas v lize.

FORTUNA:LIGA - 19. kolo: FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko (0:1), 16. 12. 2023 | Foto: Miloš Moc

To nejdůležitější pro milovníky statistik se v Mladé Boleslavi odehrálo hned v úvodu zápasu. Milan Petržela naplnil číslo, o kterém celý podzim snil. Nastoupil ke svému 500. ligovému zápasu. Česká nejvyšší soutěž se hraje od sezony 1993/94. Ještě nikomu se ale nepodařilo, aby v ní zasáhl do 500 utkání. Až do soboty 16. prosince roku 2023. Čtyřicetiletý rodák z Hoštic-Heroltic na Vyškovsku si zlatým písmem zaknihuje datum 16. prosinec 2023. Je prvním hráčem, který překonal tuto magickou hranici.

Výrazně lepší formou disponovalo v posledních kolech Slovácka, které bodovalo šest západů v řadě. Domácí z posledních čtyř duelů vytěžili jediný bod.

Prvních dvacet minut se oba mančafty lehce zahřívali. Za zmínku stojí jenom střela Hiláha, která skončila nad.

V závěru poločasu mohlo jít Slovácko do vedení po teči Daníčka, ale Trmal byl na místě. V první půlce bylo aktivnější mužstvo z Uherského Hradiště, domácí ani jednou přímo nevystřelili na bránu gólmana Heču.)

Druhá půlka pokračovala v obrazu prvního poločasu. Aktivnější hosté šli zaslouženě po hodině hry dovedení. Havlík si vzal na starost roh, po kterém nastaly ve vápně Mladé Boleslavi zmatky. Balon se se štěstím dostal k Valentovi, který z nějakých šesti metrů prostřelil Trmala – 0:1. Pro Valentu to byl třetí gól v sezoně.

V 64. minutě střídal rekordmana Petrželu Juroška. Dvacet minut před konce utěšeně vystřelil Solomon, ale Heča je projektil s námahou zpacifikoval. Byla to vůbec první přímá střela na branku od domácího týmu.

Dvanáct minut před konce mohlo jít Slovácko do dvoubrankového vedení. Juroška obešel dva hráče, nahrával Siňavskému, ale jeho střelu zablokovala obrana Boleslavi.

Domácí se do žádného vyrovnávacího tlaku nedostali. Rušno bylo až v nastavení. Střídající Šimek zajel do gólmana Heči. Toho bránil Daníček a po strkanici se Šimkem dostali oba hráči žlutou kartu. V samotném závěru ještě nastřelil z úhlu tyč domácí Jawo, ale Slovácku už si tři body ubránilo.

FORTUNA:LIGU čeká zimní přestávka. Další kolo je na programu druhý únorový víkend. Slovácko přivítá Pardubice.