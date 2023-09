Musí rychle zapomenout na vyřazení v poháru, naladit se na zbytek podzimu. Fotbalisté Slovácka po nečekaném zaváhání v MOL Cupu s druholigovou Duklou Praha se soustředí je na duely ve FORTUNA:LIZE. Nejbližší střetnutí Svědíkův tým čeká v sobotu v Jablonci. Severočeši jako jediní zůstávají bez vítězství, výhra však nebude formalitou.

Záložník Slovácka Michal Trávník při pohárovém utkání s Duklou Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Máme pouhé dva dny na to, abychom se vypořádali s nepodařeným zápasem s Duklou. Jablonec má sice zkušený a velmi kvalitní tým, ale prochází také výsledkovou krizí, které bychom chtěli využít. To, že má tak málo bodů a ještě nevyhrál, pro nás ale může být i takový velký vykřičník,“ říká v rozhovoru pro klubovou televizi asistent trenéra Jan Palinek.

Nebýt středečního zaváhání v poháru, jeli-li by Moravané na sever Čech v příjemném rozpoložení, dobré náladě. Po nepříjemné facce musí být obezřetní, na pozoru.

„Hlavně v obraně musíme být kompaktnější a vyvarovat se velkých chyb, jako jsme udělali s Duklou, a taky ve hře jeden na jednoho musíme být daleko lepší,“ vnímá Palinek.

I když se Severočeši trápí, na soupisce mají velice zajímavá jména, dobré hráče. Nejde jenom o Housku, ale i o Kratochvíla, Jovoviće či Chramostu, soupeř má v kádru i další kvalitní borce, jako jsou Filip Souček, Alégué, Drchal nebo ex-zlínský Čanturišvili.

Slovácko ale soupeře až tolik neřeší. Má vlastní starosti, svůj tým. Ne všichni borci jsou schopní v sobotu nastoupit.

„Uvidíme, kdo se zotaví a kdo bude k dispozici, podle toho to složíme. Každopádně uděláme maximum pro to, abychom uspěli,“ slibuje Palinek.

Udělali jsme v defenzivě chyby a Dukla je trestala, ví dobře Srubek

Pikantní duel o víkendu čeká hlavně na Michala Trávníka. Zkušený středopolař strávil na Střelnici čtyři roky. Ve známém prostředí potká ještě pár spoluhráčů, kamarádů. „Těším se na to,“ přiznává rodák z Mutěnic na Hodonínsku

Odčinit pohárový výbuch s Duklou ale nebude vůbec jednoduché. „Jablonec má nový tým, hodně nových hráčů, takže si to sedá, ještě sice nevyhráli, ale očekávám těžké utkání. Je možné, že to bude o jedné brance, musíme zapracovat na defenzivě, včera jsme dostali čtyři branky a na Spartě pět, což je strašně moc,“ uvědomuje si Trávník.

Uherskohradišťský tým chce na severu Čech vycházet ze zabezpečené obrany, hrozit z brejků. „Jen tak můžeme pomýšlet na vítězný výsledek,“ myslí si Trávník.

Oba sobotní soupeři se ve středečním poháru neskutečně soužili.

Slovácko sice proti Dukle nasadilo poměrně silnou sestavu, ale ani v ní na druhý tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nestačilo. Skóre se v přestřelce přelévalo z jedné strany na druhou, až v třetí minutě prostřelil Heču střídající Douděra. Pátý celek prvoligové tabulky na pohárový triumf z předminulé sezony tak nenaváže.

Svědík po vyřazení v poháru: Výkon v defenzívě byl katastrofální. Styděl jsem se

Jablonec v lize jako jediný ještě nezvítězil a trápení si přenesl i do poháru. V Domažlicích od 34. minuty prohrával poté, co domácí Dvořák po střele do tyče dorazil míč do sítě. Severočechům pak nahrálo vyloučení Pavlíka, srovnat dokázal až v 84. minutě střídající Náprstek svou první brankou v jabloneckém ligovém týmu. Navzdory přesilovce už favorit ze hry gól nedal a uspěl až v penaltovém rozstřelu.

Všech pět jabloneckých exekutorů se trefilo, vítěznou branku si připsal Drchal.