Atmosféra. Fanoušky čeká fotbalový svátek. Na Městském stadionu v Uherském Hradišti se odehraje bitva dvou sousedů v tabulce, kteří mají shodně 46 bodů. Vítěz se tak osamostatní na čtvrtém místě, udrží kontakt se třetí Spartou.

Co je hlavní, po rozvolnění opatření může být stadion zaplněný až po střechu. Žádná omezení nejsou. Nepotřebujete certifikát, stačí jenom vstupenka.

„Na atmosféru utkání se opravdu těším. Předpokládám, že z Baníku přijede klasicky celá tribuna za brankou a všichni společně vytvoří skvělou kulisu. Věřím, že nás naši fanoušci poženou za vítězstvím. Přeji si, aby bylo vyprodáno,“ uvedl krajní obránce či záložník Slovácka Daniel Holzer.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo -

1. FC Slovácko (5.) - FC Baník Ostrava (4.)

Výkop: sobota v 15.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Vyhnanovský (Kvítek) | VAR: Ondráš | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 16-6-15, 49:51

Poslední zápas: 2:2 (5. Jurečka, 75. Sadílek – 32. Tetour z penalty, 16. října 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Daníček, Holzer – Petržela, Ljovin, Havlík, Sadílek, Jurečka - Cicilia. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Ekpai, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Falta - Almási. Trenér: Smetana.

Tip Deníku: 2:1

Na duel s Baníkem se těší i další domácí fotbalisté. „Protože bude plný stadion a zápas bude mít určitě skvělou atmosféru,“ vysvětluje obránce Slovácka Patrik Šimko.

„Přeci jen máme za sebou dvě sezony, ve kterých se často hrálo bez diváků, nebo jen před pár desítkami lidí. Teď již nebude žádné divácké omezení, takže očekávám skvělou atmosféru,“ prohlásil Šimko. „Fanouškům můžeme slíbit, že se na hřišti budeme bít o to, abychom utkání zvládli. Máme tady i kluky z Ostravy, pro které to určitě bude taky pikantní,“ přidává slovenský zadák.

Baník? Pro mě největší zápas sezony. Věřím, že vyhrajeme, burcuje Holzer

Souboj střelců. Každý je jiný, přesto oba nesmírně platní a důležití. Václav Jurečka se stal střeleckou kometou ligu, zdatným nástupcem Jana Klimenta.

Mužstvu však pomáhá i jinak než góly. To stejné platí i pro Ladislava Almásiho. Urostlý Slovák brankami táhne Ostravu, od míče se jen těžko dostává. Oba borci doposud nastříleli dvanáct branek a společně s Francouzem v plzeňských službách Beauguelem a Slávistou Lingrem bojují o trofej pro krále střelců. „Hlavní důraz kladu na týmový výkon, který musí být takový, abychom Baník porazili. Pokud se daří mužstvu, vyčnívají i jednotlivci,“ říká opavský odchovanec.

Bitva o čtvrté místo. Slovácko nemělo zrovna ideální vstup do jarní části soutěže, ale v posledních dvou zápasech dokázalo naplno bodovat. Po domácí výhře nad Mladou Boleslaví si odvezlo všechny body i z Teplic. Baník v lize neprohrál čtyřikrát v řadě, naposledy doma remizoval s Libercem. „Myslím, že to bude hodně vyrovnaný zápas, který může rozhodnout jediný gól. Obě mužstva jsou si kvalitou hodně podobná,“ míní Jurečka.

Podle kanonýra Slovácka by na soupeře měla platit především poctivá defenziva. Pokud chce ale Svědíkův tým uspět, musí využít příležitosti, které si vytvoří, a vstřelit nějakou branku. „Baník má dobře poskládané mužstvo, takticky vyzrálé. Myslím si, že když předvedeme takový výkon jako proti Mladé Boleslavi nebo v Teplicích a budeme si věřit, tak nemám strach, že bychom měli ztratit,“ dodal Jurečka.

Holzer hlavně doufá, že to nebude jenom boj. „My samozřejmě chceme hrát fotbal, i když aktuální terény technické hře moc nepomáhají,“ uvedl bývalý hráč Sparty, Zlína nebo právě Baníku.

Podzimní duel ve Vítkovicích ovládli hosté z Uherského Hradiště, výsledek 2:1 by nejen kvůli lepší bilanci ze vzájemných zápasů brali jistě teď.

„Takto my nepřemýšlíme,“ tvrdí Šimko. „Do každého utkání vstupujeme s tím, že chceme vyhrát. Navíc po základní části bude následovat ještě nadstavba. Vyhráli jsme v Ostravě, takže budeme chtít vyhrát i doma. Samozřejmě soupeř má kvalitní defenzivu, i když v nedávném zápase s Teplicemi dostal čtyři branky. Na druhé straně o to větší pozor si na to teď dá,“ míní.