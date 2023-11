I přes chladnější listopadové počasí bude na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího v neděli odpoledne pořádně horko. Do Uherského Hradiště dorazí stovky fanoušků Baníku. Fotbalisty Slovácka po reprezentační přestávce čeká bitva s Ostravou. Střet dvou tabulkových sousedů, které od sebe dělí jediný bod, slibuje napínavou podívanou, velký boj.

Fanoušci Baníku před zápasem na Slovácku | Video: Stanislav Dufka

Moravští rivalové si v poslední letošní pauze oddechli, nabrali energii na závěrečný podzimní finiš.

Slovácko i Baník se chtějí udržet v elitní šestce, na jaře hrát ve skupině o titul. Patnáct kol zvládly oba týmy slušně, teď přicházejí na řadu odvety.

První letošní souboj skončil bezgólovou plichtou, na remízu hrát žádný ze soupeřů nebude.

„Jsme rivalové na hřišti i v hledišti. Očekávám fyzicky náročný a agresivní zápas. S Baníkem je to vždycky boj a ani tentokrát to asi nebude nic hezkého," předpokládá kondiční trenér Slovácka Miroslav Mikšíček.

„Pokud chceme doma uspět, musíme se soupeři vyrovnat v důrazu i nasazení," přidává odhodlaně.

Celek z Uherského Hradiště se po dvou domácích ztrátách revanšoval fanouškům výhrou v Plzni, Baník naopak naposledy podlehl ve vyprodaném šlágru Spartě 0:1.

Pražanům k triumfu stačila jediná střela mezi tyče, kterou ve 48. minutě vyslal hlavou po rohu Filip Panák.

„Pokud bych měl Baník charakterizovat jediným slovem, tak je to nečitelnost," říká Mikšíček.

„Ostrava dokáže odehrát velmi dobrý zápas, podat kvalitní výkon, ale z toho umí zahrát hůře. Prostě střídá lepší věci s těmi horšími," všímá si.

Hofmann: Progres Ostravy je vidět. Musíme být agresivní, pro Baník nepříjemní

Síla Baníku je letos hlavně v defenzivě. Zatím inkasoval jenom třináct branek, po Slavii a Spartě má nejlepší obrannou fázi. Zato v útoku tak produktivní není, byť má na soupisce známá jména. Kubala s Janem Juroškou prošli Slováckem, dojít může znovu na střet bratrů.

„Bylo by to zajímavé, ale nijak zvlášť to neprožívám. Hlavní je, abychom utkání zvládli a vyhráli," říká Pavel Juroška, mladší ze sourozenců.

Naopak v Uherském Hradišti si kvůli karetnímu trestu nezahrají Lischka s Ewertonem.

„Je to pro nás výhoda, protože oba patří do základní sestavy. Baník má ale v kádru i další rychlé a náběhoví hráče. Hodně gólů dává z přechodu do útoku. Na to si musíme dát pozor. Nesmíme nechat soupeře rozběhnout do volného prostoru, v tom je silný," ví dobře Mikšíček.

Na nedělní duel, který se řadí mezi rizikové, se nechystají pouze hráči a fanoušci, ale i klub a policie.

„Na bezpečnost a veřejný pořádek budeme dohlížet nejen v nejbližším okolí stadionu, ale i v jiných částech města. Kromě domácích příznivců se na stadion chystají i stovky fanoušků ostravského týmu. Budeme monitorovat příjezd a přesun fanoušků na fotbalový stadion, ale i jejich odjezd,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Návštěvníci zápasu, ale i náhodní kolemjedoucí musí podle ní počítat s případnými komplikacemi v dopravě. „Připomínáme, že je zakázáno na stadion nosit jakoukoliv pyrotechniku,“ dodala Kyšnerová.