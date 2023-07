Po dvou letech bez evropských pohárů, s o to větší motivací a chutí se do nich za rok zase vrátit. Fotbalisté Slovácka po třech úspěšných sezonách chtějí ve FORTUNA:LIZE znovu prohánět favority, bojovat o elitní šestku.

Útočník Slovácka Filip Vecheta (v bílém) při minulém zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: 1. FC Slovácko

I proto půjdou Kadlec a spol. do prvního letošního mistrovského duelu s Českými Budějovicemi s jediným cílem – urvat všechny body a nový soutěžní ročník zahájit vítězstvím.

„Start do sezony je velice důležitý. Střed tabulky se totiž hodně vyrovnal. Hodně se posílila třeba Ostrava, Bohemka, Hradec Králové, Jablonec či Mladá Boleslav. Také Olomouc vypadá velice dobře. Myslím, že od třetího místa níž to bude velice našlapané. Konkurence je obrovská. Proto potřebujeme soutěž dobře začat, abychom měli psychickou výhodu v rozjezdu,“ vnímá trenér Slovácka Martin Svědík.

Jeho parta jde do sezony s pokorou, bez velkých slov, přehnaného optimismu, ale zodpovědná, dobře naladěná i nachystaná.

V Uherském Hradišti dobře vědí, že výsledky jsou vždy podložené tvrdou dřinou, že nic zadarmo nedostanou.

Loni je v boji o poháry semlel náročný program, hlavně podzim a cestování po Evropě dali Moravanům zabrat.

„Nedokážu si představit, že bychom hráli letos poháry, protože kádr se stavěl na poslední chvíli. Navíc všichni potřebovali pauzu, načerpat síly,“ prohlásil Svědík.

Slovácko věří proměněnému Ciciliovi, Valentu chtělo už loni. Dál chce Tomiče

Fyzické testy na startu přípravy jasně ukázaly, že toho i na perfektně připravené borce bylo loni moc.

„Jelikož mám trošku starší mužstvo, většina hráčů byla přetížená. V závěru jara jsme neměli potřebnou kvalitu. Když jsme hráli tři zápasy v týdnu, bylo obtížné to zvládat a udržet si herní a výsledkovou kvalitu,“ upozorňuje Svědík.

Vloni na podzim si tým z Uherského Hradiště získal jméno vystoupením v základní skupině Konferenční ligy, nyní se chystá jenom na českou nejvyšší soutěž. Až takový zápřah jej tedy nečeká.

„Takže podzimní část by měla být lepší než minulá, kdy jsme zbytečně poztráceli nějaké body. Naším cílem je znovu bojovat o pohárové příčky,“ uvedl kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Kádr zůstal takřka stejný, opory pokračují, jen věkový průměr je zase o něco vyšší …

Brankáře Nguyena po jeho odchodu do Vietnamu nahradil další mazák Heča, zbrusu novou tváří je Valenta ze Slavie. Hostování Trávníka ze Sparty se změnilo v přestup, straronovou akvizicí je útočník Cicilia, který vloni hrál v nizozemském Heraclesu.

„Musím pracovat s realitou a připravit tým, jak nejlíp to jde," konstatoval Svědík.

Ředitel Slovácka: Chceme z toho vytěžit co nejvíc, ale klub má svá specifika

Největším problémem mužstva v minulé sezoně bylo střílení gólů. V přípravě se nejvíce dařilo mladíku Juroškovi, který dal pět branek.

„Juroška má nesporný talent, vynikající rychlost, předpoklady dostat se do šance, dát gól anebo vytvořit pozici pro někoho jiného, ale také má své limity. Někdy třeba úplně nerozumí tomu, co je týmové pojetí v obranné i útočné fázi, takže pokud se chce posunout do velkého fotbalu, musí na nedostatcích začít pracovat,“ tvrdí Svědík.

„Když přišel na hřiště proti Salcburku, nebýt starších hráčů, kteří ho kočírovali, tak v některých situacích tápal a narušoval harmonii mužstva. V tomto se musí zlepšit, ale jinak je na dobré cestě, aby dostával víc prostoru,“ pokračuje.

Právě v generálce na ligu se Moravané nejvíce vytáhli, když zdolali Salcburk 3:0. Svědíkovi ani nevadilo, že tradiční účastník Ligy mistrů nastoupil do utkání bez největších hvězd.

„Možná to v tu chvíli bylo i lepší, protože jsme předchozí dvě utkání prohráli. Teď jsme se naladili zlepšeným výkonem i vítězstvím,“ těší pardubického rodáka.

S pobytem v Rakousku byl hodně spokojený. „Za mě to bylo nejlepší soustředění, jaké jsem zažil,“ pochvaluje si.

I tak si musel některé věci se svými svěřenci vyříkat. „,Debata byla na téma kudy vede cesta,“ přiznává. „Zápas se Salcburkem nám ukázal, že se na tu vlnu dokážeme vrátit, ale musí pracovat celé mužstvo a žádný jedinec z toho nesmí vypadávat. Mám na mysli třeba Bina nebo právě Juroška,“ přidává.

Začátek ve tři? Nešťastné pro všechny, shodují se ve Slovácku. Nic ale nezmůžou

Příprava je ovšem minulostí, fotbalisté Slovácka mají před sebou nové výzvy, další ligový ročník. Do nejvyšší soutěže vstoupí v neděli domácím zápasem s Českými Budějovicemi.

Také Dynamo má za cíl skončit v horní polovině tabulky. Trenéři Nikl se Zápotočným, které čeká první kompletní sezona na jihu Čech, spoléhají především na branky navrátilce Zdeňka Ondráška.

„Věřím, že to bude takový náš brněnský Řezníček,“ přeje si nejen Zápotočný.

Kromě bývalého reprezentanta na Střelecký ostrov dorazil ještě Osmančík, pak Suchan s Niklem z druhé ligy.

Budějovičtí mohou mít na startu sezony potíže v defenzivě. Po sezoně se totiž rozloučili s několika dlouholetými oporami, navíc se v přípravě vážně zranil Sladký. Trenérům tak kromě mladíků zbyli čtyři klasičtí stopeři a dva nováčci Jungbauer a Trummer.

V přípravě navíc Jihočeši porazili jen Strakonice, účastníka krajského přeboru. Na soustředění v Rakousku prohráli všechny tři zápasy.