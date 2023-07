Vytoužených pět posil v létě do Uherského Hradiště nedorazilo, dvě staronové tváře a jeden úplný nováček ale přinesli na Moravu kvalitu i oživení kádru. Vedení Slovácka po brankáři Hečovi a útočníkovi Ciciliovi dotáhlo do konce i příchod záložníka Matěje Valenty.

Matěj Valenta po příchodu do Slovácka | Video: Stanislav Dufka

Tvořivý středopolař, který na letošním mistrovství Evropy hráčů do 21 let zasáhl do všech zápasů základní skupiny, přichází na roční hostování ze Slavie Praha.

„Všiml jsem si ho už když hrál proti nám za České Budějovice. Byl to on, kdo ze své pozice rozhodl vzájemný duel. Vedli jsme 2:0, hráli proti deseti a stejně prohráli,“ připomíná obrat z konce listopadu 2021 kouč Slovácka Martin Svědík.

Od té doby výkony Valenty bedlivě sledoval.

Letní změny ve Slovácku

Přišli: Milan Heča a Michal Trávník (oba přestup ze Sparty Praha), Rigino Cicilia (přestup z Heracles Almelo), Matěj Valenta (hostování do 30. června 2024 ze Slavie Praha), Jaromír Srubek (návrat z hostování ve Vyškově), Alexander Urban (z mládeže).

Odešli: Filip Nguyen (přestup do FC Cong An Ha Noi), Ondřej Šašinka (konec hostování z Baníku Ostrava), Patrik Šimko (konec smlouvy), Martin Kudela (hostování v Kroměříži), Vojtěch Bartoš (hostování v Prostějově), Jiří Borek (hostování ve Vyškově), Marko Merdovič (hostování v NK Radomlje), Alden Šuvalija (v jednání).

Na východ Moravy jej lákal už minulý rok.

Tehdy reprezentant ještě upřednostnil hostování v Liberci, nyní už přesun šikovného záložníka na opačnou stranu republiky klapl.

„Při absenci Michala Kohúta zvýší konkurenci a kvalitu ve středové řadě. Umí dát gól, nahrát, vytvořit prostor i šance,“ vyzdvihuje Valentovi přednosti Svědík.

Zatím poslední posila ale stejně jako Cicilia musí ještě dohnat kondiční manko.

„Na mistrovství Evropy sice hrál, ale tolik toho v létě nenatrénoval. Přišel trochu později, ale je schopný do týmu zapadnout velice brzy,“ nepochybuje kouč.

Delší prostor na adaptaci bude potřebovat spíš Cicilia. Navrátilec z Holandska prožil v Almelu prazvláštní sezonu, navíc k týmu se kvůli zdravotním problémům malé dcerky připojil až později. „Bylo to poměrně vážné,“ chápal Ciciliův opožděný start Svědík.

I když se rodák z karibského ostrova Curacao nemohl začlenit hned do mužstva, měl by být urostlý forvard výraznou posilou do ofenzivy. „Záleží jenom na něm, jak rychle se dostane zpátky,“ míní kouč.

„Regi má ale obrovské schopnosti. Je nepříjemný, což dokazuje nejen v tréninku, ale i proti Salcburku. U něj záleží jenom na jeho hlavě, která je rozhodující. Když bude silný a bude pracovat, vždycky bude platný,“ je přesvědčený.

Začátek ve tři? Nešťastné pro všechny, shodují se ve Slovácku. Nic ale nezmůžou

Cicilia prý za poslední rok prošel proměnou. Založil rodinu, údajně je svědomitější.

Jisté je, že v neděli začne jen mezi náhradníky.

„Kvůli zranění nebo přetížení mu zátěž musíme dávkovat pozvolna, abychom neudělali nějakou chybu. I tak ale může být platný a důležitý i na posledních dvacet nebo třicet minut,“ míní. „Hlavní je, abychom věřili jemu a on nám,“ přidává.

Další staronovou tváří ve Slovácku je brankář Milan Heča, jenž se stal po odchodu Nguyena do Vietnamu jasnou jedničkou.

V Uherském Hradišti potká i Michala Trávníka, jehož hostování ze Sparty se změnilo v přestup.

„Finančně to nebyl tak nákladný transfer, jak si leckdo myslí. Brankář Filip Ngyuen nás stál loni daleko víc. Byl to nejdražší přestup za doby, co klub vlastní pan Zemek. Nyní jsme jej ještě o něco dráž prodali. Trávník není ani v první pětce,“ tvrdí Pojezný.

V kádru se udržel i stoper Srubek, naopak další mladíci zamířili na hostování do druhé ligy.

Kudela je v Kroměříži, Bartoš v Prostějově. Pryč jsou i Merdovič se Šuvalijou, v jednání je odchod gólmana Borka do Vyškova.

„Teď je potřeba pracovat se stávajícím kádrem, abychom zase skončili co nejvýš,“ burcuje Svědík,

Soupiska Slovácka ale stále není uzavřená. Vedení dál shání posily.

V hledáčku je i bek Tomič. Slovenský fotbalista ale zatím zůstává v kádru Slavie. „Bude těžké jej přivést,“ ví sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Svědík by kromě krajního obránce či halfbeka uvítal také dalšího útočníka nebo hráče na levou stranu.

„Abych to ale upřesnil. Když jsem mluvil o pěti hráčích, bylo to v rámci konsolidace týmu. Myslel jsem si, že třeba přijdou tři hotoví a další vyměníme. Prostě jsem chtěl udělat v kádru řez a vytvořit konkurenční prostředí. Aby hráči, co nemají potřebnou výkonnost, pochopili, že to není tak jednoduché,“ vysvětluje. Je jasné, že od Mihálika, Brandnera, Kima i dalších borců čeká nejen Svědík víc. „Jmenovat je nechci. Oni vědí, o koho jde. Byl bych ale rád, kdyby se někteří hráči zlepšili,“ prohlásil.

Ředitel Slovácka: Chceme z toho vytěžit co nejvíc, ale klub má svá specifika

„Vím, že Pištovi Mihálikovi úplně nesedí post hrotového útočníka. Možná si budeme muset hrát s jinou variantou. Buď ho dávat na podhrot anebo na křídlo,“ přemítá.

Dlouhodobě mimo hru zůstávají stoper Břečka a záložník Kohút.

„Michalovo zranění se nejdříve zanítilo, pak obnovilo, za sebou má reoperaci,“ informuje Svědík.

Návrat pro rodáka z Velké nad Veličkou nebude v žádném případě jednoduchý.

„Je to pro něj těžké i psychicky. Určitě nepředpokládal, že že to potrvá až takhle dlouho. Musí být v klidu a hodně trpělivý, aby se vůbec mohl vrátit zpátky a hrát fotbal na nejvyšší úrovni,“ říká.

Břečku zase delší dobu sužuje achilovka.

V nejbližších dnech se rozhodne, jestli snese plnou zátěž a začne trénovat, nebo půjde na operaci.