Svěřenci trenéra Svědíka šli do vedení po pětadvaceti minutách hry brankou Šašinky, domácí dvěma góly v druhé půlce zápas otočili, ale poslední slovo měl forvard hostů Tomáš Zajíc, který zajistil tři minuty před koncem bod.

Slovácko dohrávalo zápas bez vyloučeného obránce Šimka.

Zatímco Slovácko vsadilo na ustálenou sestavu, pouze bez distancovaného Reinberka, olomoucký trenér Látal se pokusil soupeře zaskočit nezvyklým rozestavením se třemi obránci, v němž se na místo stopera postavil jindy defenzivní štít Greššák.

Dvakrát podařený tah to ale nebyl. Hanáci se do konsolidované obrany Slovácka nemohli dostat, naopak vzadu měli okénka.

Jednoho z nich využil po netaktickém vystoupení Jemelky rozběhnutý Petržela, který posunul do strany na Havlíka. Ten pak vrátil doprostřed do druhé vlny Šašinkovi. Proti jeho první střela postavili olomoučtí hned trojnásobný blok, druhý opakovaný pokus se ale zastavil až v síti za Reichlovými zády -0:1.

Slovácko vedlo a nemuselo to být jen o gól. Po chybě Greššáka přišel další brejk, který potáhl Havlík a s jeho střelou měl Reichl plné ruce práce.

Trenér Látal reagoval hbitě a místo Greššáka poslal na hřiště útočníka Nešpora. Do poločasu to ale velký efekt nepřineslo. Už před střídáním zakončoval po závaru a centru Pabla Zahradníček na branku. Texl pak po rohu v pádu poslal míč jen do Trmalových rukavic.

Do druhé půle poslal Látal od začátku Pilaře místo Texla, a záhy se to vyplatilo. Hbitý křídelník se šikovně protáhl po straně a připravil pro Nešpora vyrovnávací gól – 1:1.

Slovácko ale dál zlobilo. Reichl musel likvidovat nepříjemnou ránu stopera Hofmanna. Po sražené střele vzápětí na poslední chvíli zablokoval dorážku Navrátila stoper Beneš.

Na druhé straně v krkolomné pozici a ostrém úhlu tečoval nabídku před bránu Plšek a míč zaskotačil zvenku na levé tyči branky hostů.

Důležitý moment přišel v 63. minutě. Pablo vyslal do samostatného úniku Faltu, kterého vcelku zbytečně stáhl zezadu Šimko. Následovat nemohlo nic jiného než červená karta.

V oslabení se ale Slovácko začalo ještě více soustředit na obranu a pro Olomouc byl velký problém bílý val překonat.

Až v 80. minutě Houska posunul na Plška, ten chytrou uličkou uvolnil Faltu, který tváří v tvář Trmalovi nezaváhal a poslal Sigmu do vedení – 2:1.

Hanáci jej však až do konce udržet nedokázali. Slovácko předvedlo rychlou akci po pravé straně. Kalabiška našel před brankou volného Zajíce a ten vyrovnal na konečných 2:2.

V nastaveném čase hosté ještě přežili obrovský závar po rohovém kopu, který ale skončil prakticky bez střely.

SK Sigma Olomouc – 1. FC Slovácko 2:2 (0:1)

Branky: 47. Nešpor, 80. Falta – 25. Šašinka, 87. Zajíc.

Rozhodčí: Berka – Moláček, Váňa.

ŽK: Látal (trenér), Beneš, Zahradníček – Petržela, Navrátil. ČK: 63. Šimko (Sl.). Diváci: 4105.

Sigma: Reichl – Greššák (37. Nešpor), Beneš, Jemelka – Zahradníček, Pablo, Houska (90. Yunis), Vepřek – Texl, Plšek, Falta. Trenér: Radoslav Látal.

Slovácko: Trmal – Divíšek, Hofmann, Kadlec, Šimko – Daníček, Havlík – Petržela (90. Krejčí), Šašinka (66. Kalabiška), Navrátil (84. Sadílek) – Zajíc. Trenér: Martin Svědík.

Autoři: Jiří Fišara, Stanislav Dufka