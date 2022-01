Do stejného klubu zamířil na testy křídelník Libor Pernica z třetiligového béčka, ve Vyškově, kde bude pokračovat stoper Jaromír Srubek, se popere o místo krajní obránce Radim Olšanský.

S Jakubem Rezkem už nepočítají v Hradci Králové. Ofenzivní hráč by ale mohl v nejvyšší soutěži zůstat, zájem mají konkurenční Pardubice.

Naopak útočník Filip Kubala dál zůstává členem prvoligového nováčka z Hradce Králové.

Jinak se žádné další zásadní změny v kádru Slovácka neočekávají. Smlouvy sice dobíhají některým oporám jako Stanislavu Hoffmanovi či Marku Havlíkovi, ale jejich zimní odchod by neměl být na pořadu dne.

„Věřím, že současný kádr už nikdo z klíčových hráčů neopustí. Jeho udržení bude naší prioritou," řekl trenér Slovácka Martin Svědík na startu zimní přípravy.

Jurečka potvrdil zájem konkurence: Šlo to ale mimo mě. Nikam neodcházím!

V Uherském Hradišti to po vydařeném podzimu na žádné velké posilování nevypadá. „Na trhu moc výběr není, nemůžeme si dovolit koupit dva hotové hráče. Je to otázka ekonomiky klubu," poznamenal kouč, který do přípravy povolal z B-týmu záložníky Ibrahima Aldina a Pavla Jurošku.

Slovácko se bude čtrnáct dní připravovat doma a sehraje jedno utkání s Kroměříží.

V úterý 18. ledna pak odjede do své tradiční zimní destinace v chorvatském Umagu, kde změří síly s NHK Rijeka, Olimpií Lublaň a v generálce na ligu vyzve 28. ledna Domžale.

Jarní část ligy otevře 6. února na hřišti Pardubic.