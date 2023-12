Také v pátém zápase v řadě Slovácko bodovalo. V přímém souboji o třetí příčku remizovalo v 17. kole FORTUNA: LIGY v Olomouci 1:1. Domácí byli lepší v první půlce, kdy se parádně trefil Beneš, hosté zahrozili Havlíkem, ale ten trefil jenom břevno. Ve druhé půlce bylo lepší Slovácko. Po hodině hry vyrovnal z penalty za ruku Daníček.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko na sněhu | Foto: SK Sigma Olomouc

Vzájemné duely těchto dvou moravských celků končí velice často dělbou bodů. Remíza se zrodila v sedmi z posledních jedenácti zápasů. Poslední vzájemný duel, ale ovládla Sigma. Ve třetím kole vyhrála v Uherském Hradišti 2:0. Byla to jediná podzimní prohra hradišťského klubu na domácím trávníku.

Oproti zápasu s Baníkem udělal kouč Slovácka jedinou změnu. Petrželu nahradil v záloze Sinjavskij.

Po celodenním sněžení byla plocha na samé hranici regulérnosti, ale hlavní arbitr uznal hřiště za způsobilé.

Jako první zahrozili po pěti minutách domácí, ale Breite z nadějné pozice těsně minul. Sigma byla víc při chuti a první půlhodinku měla optickou převahu. Ve 30. minutě se zranil kapitán Slovácka Michal Kadlec, ale po krátkém ošetření se vrátil do hry.

Slovácko mohlo jít do vedení v 37. minutě po střele Havlíka, ale jeho parádní trefa rozezvučela jenom břevno olomoucké branky.

Co se nepodařilo Havlíkovi, to náramně trefil domácí Beneš. Utěšenou střelou do šibenice dostal domácí do vedení. Na ukazateli svítila 42. minuta – 1.0.

Vinou špatného terénu byl k vidění spíš boj, o fotbal se moc nedalo mluvit.

Deset minut po přestávce mohl srovnat Juroška. Přízemním pokusem mířil na bližší tyč, kde se ovšem vyznamenal olomoucký gólman.

O minutu později střílel do vápna slovácký Trávník, ve skrumáži trefil ruku Vraštila. Hlavní arbitr Kvítek zamířil k VARu a ukázal na penaltový puntík.

Balon si na penaltu postavil Daníček a s jistotou proměnil -1:1.

Slovácko bylo ve druhé půlce aktivnější, mělo víc chuti do hry a vyrovnávací branku si zasloužilo. V nastavení mohl strhnout vedení na stanu hostů Havlík, ale jeho trestný kop skončil mimo.

Na těžkém terénu se odehrál nadstandartní duel.

O příštím víkendu přivítají svěřenci Martin Svědíka na domácí půdě Bohemians Praha 1905. Zápas se hraje v sobotu 9.12. od 15 hodin.

FORTUNA:LIGA, 17. kolo

SIGMA OLOMOUC - 1.FC SLOVÁCKO 1:1 (1:0)

Branky: 42. Beneš - 59. Daníček. Žluté karty: Pospíšil, Saňák, Ventúra– 64. Doski, 77. Valenta, 90+3. Kohút. Diváci: 2 228.

Rozhodčí: M. Kvítek - J. Kubr, A. Černoevič (M. Bělák) | VAR: M. Zelinka | AVAR: M. Podaný.

SK Sigma Olomouc: Digaňa – Vraštil, Beneš, F. Novák – Chvátal (86. Křišťál), Ventúra, Breite, Zmrzlý – Pospíšil, L. Juliš (72. Fiala), Zorvan (72. Zifčák). Trenér: Václav Jílek

1.FC Slovácko: Heča – Reinberk, Daníček, Kadlec, Doski (89. Kalabiška) – Valenta (89. Mihálik), Trávník – Siňavskij (68. Holzer), Havlík, P. Juroška (68. Kohút) – Cicilia (89. Petržela). Trenér: Martin Svědík.