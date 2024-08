Stanislav Dufka včera 22:08

Fotbalisté Slovácka udolali na domácím hřišti Baník Ostrava 1:0 a poprvé v letošním kalendářním roce uspěli před vlastními fanoušky. Po střele Kohúta balon tečoval do protipohybu gólmana Baníku Chaluš a vstřelil si v poslední minutě první půlky vlastní gól. V 55. minutě šel do hry Michael Krmenčík, nová posila domácího týmu. Hosté dohrávali o desíti, po druhé žluté kartě šel do sprch Buchta.