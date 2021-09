Domácí mohli vzápětí skóre srovnat, Hampl obešel i Bajzu a zakončoval do odkryté brány, jenže na poslední chvíli zachránil situaci kapitán Slovácka Kadlec.

Před přestávkou zvyšoval na 2:0 Jurečka. Hosté mohli jít do kabiny ještě s výraznějším náskokem, ale trestný kop Havlíka skončil na tyči, Sadílek zase po přihrávce velmi aktivního Kalabišky trefil břevno.

Pátý tým FORTUNA:LIGY nasměroval do dalšího kola Michal Kohút, který se trefil hned v první minutě středečního zápasu. Pojistku před půlí přidal Václav Jurečka.

Splnili povinnost, domů vezou očekávaný postup, ale o výhru se strachovali až do samotného konce. Fotbalisté Slovácka ve 3. kole MOL Cupu zvítězili na hřišti třetiligových Zbuzan jen 2:1 a těší se na osmifinále celostátního poháru.

