V uplynulém kole pykal za karty a trápení Slovácka sledoval jenom z televize. V Hradci Králové už vedl mužstvo jako kapitán. Přítomnost Vlastimila Daníčka ale Slovácko moc nenakopla. Z východočeské metropole odjíždí znovu bez bodů.

Atmosféra v Malšovické aréně během utkání Hradce Králové se Slováckem. O skvělou kulisu se postaraly oba tábory. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Zápas se mi hodnotí těžce, znovu jsme prohráli. Chtěli jsme vycházet z dobré defenzívy, ale spíš jsme se soustředili na střední zónu, kde jsme nechtěli otvírat prostor. Bohužel, srazila nás standardka a nemáme nic. Myslím, že od dnešního zápasu, od toho bojovného výkonu se musíme odrazit a pokračovat dál v tvrdé práci,“ přeje si Daníček.

Svěřenci Martina Svědíka prožívají mizerné jaro.

Z devíti zápasů sedm prohráli a získali pouhé čtyři body.

Jak těžce nese výsledkovou mizérii opora týmu?

„V globálu nás to všechny hodně štve. Ale asi nejvíc nás mrzí, že ztrácíme respekt soupeřů, nějakou tu chuť fotbalu, která kolem Slovácka byla. Prostě to opadá. Přitom víme, jak dlouhá cesta k tomu vedla, abychom ty pozice dobyli. Pád je hrozně rychlý, a to nás ubíjí. Musíme být pozitivní, stmelit se jako parta a ukázat, jak na tom jsme,“ říká Daníček.

O příčinách úpadku ovšem nechtěl příliš mluvit.

„Je toho víc. My to v kabině víme, probíráme to. Asi to není něco, co by se mělo dostat mimo kabinu. Nic konkrétního ze mě nedostanete.“

Svědík: Obrana byla výstavní skříň, od zranění Kadlece s ní máme velké problémy

I přes další prohru viděl na hře kapitán Slovácka zlepšení svého týmu. „V Hradci jsem cítil, že jsme správně nastavení. Možná si bude někdo ťukat na hlavu, ale já říkám, že jsem to tam zase viděl,“ uvedl.

Je téměř zázrak, že i přes jarní ztráty živí Slovácko pořád naději o první šestku.

Je to téma v kabině?

„My jsme teď tam, kde jsme. Když to řeknu fakt natvrdo, musíme cíle hodit za hlavu a soustředit se na každý jeden zápas. Vybudovali jsme si nějaké renomé, byli jsme fakt zvyklí bodovat, proto je to pro nás teď hodně náročné. Je to sice také klišé, ale musíme jít den ode dne. Tak to prostě ve sportu je,“ říká kapitán Slovácka na závěr ještě dodává. „Věřím každému, co je s námi na hřišti. Myslím, že jsme pro klub odvedli hodně, a ještě chceme hodně odvést. Od toho se musíme odrazit, nechat srdce na hřišti.“