„I bez fanoušků musíme utkání zvládnout,“ burcuje asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Obě mužstva před vzájemným soubojem počítají ztráty a taky přišla v minulém kole o neprůstřelnost.

Brankář Slovácka Matouš Trmal inkasoval po 442 minutách, karvinskou defenzivu rozebrala až Sparta, která pokořila soupeře ze severu Moravy hned čtyřikrát. Sérii dlouhou 503 minut utnul Švéd Karlsson. Jarábkův tým prohrál po pěti duelech.

„I tak nás ale čeká velmi těžké utkání, Karviná má vynikající jaro. I v neděli proti Spartě předvedla výborný první poločas a teprve ve druhém vypadla z role. My ale stále hrajeme o elitní šestku a pokud se chceme do ní vrátit, musíme soupeře z dolní části tabulky porazit. To je náš cíl,“ prohlásil Palinek.

Celek z Uherského Hradiště má před středeční bitvou poničenou defenzivu. Mimo hru jsou hned čtyři zadáci Slovácka. Kromě vykartovaného Reinberka s Kadlecem budou domácímu týmu scházet také Zahustel, který si v Liberci zlomil ruku, stále stoprocentně připravený není ani Šimko.

Hlavní kouč Svědík tak má momentálně k dispozici pouze čtyři klasické obránce. Kromě Hofmanna a Jurošky už pouze Divíška a Vincoura, jenž však stále čeká na svůj první ligový start.

Na stoperovi tak zřejmě opět zaskočí kapitán Daníček.

„Trápí nás složení obrany, čtyři defenzivní hráči jsou mimo hru. Ale při náročném systému anglických týdnů bychom stejně museli hráče točit, takže si s tím budeme muset poradit,“ uvedl Palinek.

Kompletní ovšem není ani Karviná. Proti Spartě se vykartovali Ndefe s Lingrem, další hráči mají drobné šrámy. Šanci tak dostanou méně vytížení borci.

„Po sérii jarních podařených zápasů nám vůbec nevyšel druhý poločas v utkání se Spartou a je tam spousta věcí, které se proti Slovácku nesmí opakovat. I když nám vypadli ze sestavy dva hráči kvůli kartám, pořád máme dost široký kádr na to, abychom je nahradili a poskládali dobrou jedenáctku. Věřím, že budeme kvalitně připraveni,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo -

1. FC Slovácko (7.) - MFK Karviná (13.)

Výkop: středa v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch (Berka)

Ligová bilance: 4-3-1

Poslední zápas: 2:0 (25. Zajíc, 79. Kalabiška, 20. října 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Daníček, Divíšek – Petržela, Sadílek, Havlík, Kalabiška, Navrátil – Zajíc.

Karviná: Bolek – Ba Loua, Janečka, Šindelář, Rundič – Moravec, Smrč, Qose, Guba – Eduardo Santos – Taiwo.

Tip deníku: 2:1