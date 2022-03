Celek z Uherského Hradiště chce zase navázat na úspěšně zvládnuté semifinálové zápasy z let 2005 a 2009, kdy postoupil přes Liberec a o čtyři roky později díky dvojzápasu se Slavií Praha, kdy jako druholigové dokázalo vyloupit Eden díky trefě kapitána Reného Formánka.

Semifinále MOL Cupu

FC Hradec Králové – 1. FC Slovácko

Výkop: pátek v 17.00, Lokotrans aréna, Mladá Boleslav

Rozhodčí: Szikszay – Caletka, Paták (Kvitek) VAR: Julínek. AVAR: Cieslar

Poslední vzájemný zápas: 2:2 (36. a 82. Jurečka - 63. Vlkanova, 82. Rada, 11. prosince 2021)

Pravděpodobné sestavy: Hradec Králové: Fendrich – Klíma, Král, Leibl – Mejdr, Kodeš, Rada, Harazim – Vašulín, Rybička, Vlkanova. Trenér: Koubek.

Slovácko: Fryšták – Reinberk, Hofmann, Daníček, Šimko – Havlík, Levin – Petržela, Sadílek, Kalabiška – Šašinka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:2

„Chceme tady ve Slovácku zanechat nějakou stopu, vyhrát nějakou trofej,“ přeje si kapitán Moravanů Michal Kadlec.

Uspět chtějí i další borci. „Pro všechny z nás by to byl úspěch. Navíc finále by se hrálo před naším publikem, pro fanoušky by to byla odměna,“ říká útočník Ondřej Šašinka.

Velkou komplikací jsou však četné absence, velké ztráty. Fotbalistům Slovácka ve víkendovém ligovém zápase s pražskými Bohemians (2:1) chybělo hned několik opor, v týdnu přišli i o útočníka Václava Jurečku.

Nejlepší střelec uherskohradišťského celku byl totiž dodatečně povolán do národního týmu, který ve čtvrtek večer čeká semifinále play off o postup na mistrovství světa proti Švédsku.Uspět chtějí i další borci. „Pro všechny z nás by to byl úspěch. Navíc finále by se hrálo před naším publikem, pro fanoušky by to byla odměna,“ říká útočník Ondřej Šašinka.

Poslední ligový duel vynechali gólman Nguyen, kapitán Kadlec, Kohút, Cicilia, Petržela či Holzer.

Trenér Martin Svědík nemůže v poháru využít ani mladíky Jurošku s Vechetou, jenž si plní reprezentační povinnosti.

„Hlavně doufám, že se dáme zdravotně do kupy. Poháru přikládáme velkou váhu. Chceme získat nějakou trofej. Proto se na soupeře dobře nachystáme, ale nečeká nás nic lehkého, protože Hradec je pod panem Koubkem nepříjemný soupeř,“ říká Svědík.

Oba soupeři se na páteční třaskavou bitvu naladili obratem, ligovou výhrou. Slovácko uspělo v Ďolíčku proti Bohemians 1905, Východočeši zvládli souboj na Stínadlech s domácími Teplicemi.

Fotbalisté Slovácka se v semifinále MOL Cupu utkají s Hradcem Králové.Zdroj: MOL Cup

Ligový nováček po druhé jarní ligové výhře za sebou poskočil na šesté místo. „Bylo strašně důležité, že jsme utkání zvládli, protože jsme tím výrazně zvýšili svou šanci na to, abychom v lize udrželi prostřední skupinu. Nyní můžeme mít čistou hlavu, ale Slovácko je stejně favorit,“ cítí hradecký fotbalista Dominik Soukeník.

Coby odchovanec vnímá, jak velkým úspěchem bylo vítězství v poháru v roce 1995. „Pro klub to znamená hodně, stačí se podívat na historické záběry. Navíc jsem teď viděl i to video, kde tehdejší hráči zvou fanoušky na zápas. I nás to naladí na takovou atmosféru, že ze sebe vydáme všechno,“ prohlásil Soukeník.

Zimní posila Strání: slovenský kuchař, co miluje pizzu a chce se živit fotbalem

Na souboj se Slováckem se stejně jako zbytek týmu těší. „V poháru jsme nastupovali v sestavě, která neměla takové vytížení v lize, teď ale cítíme, že tenhle zápas je ještě víc než liga. Abych řekl pravdu, pro většinu z nás to je možná největší zápas dosavadní kariéry,“ dodal Soukeník.

Semifinále MOL Cupu, které je na programu v pátek 25. března od sedmnácti hodin, odvysílá stanice ČT3. Fanoušci případně mohou utkání sledovat rovněž přes HBBTV a na webu ČT Sport.