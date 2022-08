Hrával za Mjällby, Östers a Örgryte, několikrát nastoupil i proti AIK Stockholm, které v play off Evropské konferenční ligy vyzve Slovácko.

„Bude to hodně zajímavý vyrovnaný dvojzápas. Postoupit mohou oba týmy, které se prezentují podobným stylem hry, náročnějším fotbalem,“ říká Zavadil.

Olomoucký rodák rozhodně nesdílí optimismus řady fanoušků Slovácka, kteří svému týmu věří, nepochybují o postupu.

I když ex-opavský kapitán souhlasí s názorem, že Kadlece a spol. čeká hratelnější protivník než bylo Fenerbahce Istanbul, AIK Stockholm rozhodně nepodceňuje, byť mančaft v posledních sezonách nedosahuje na evropské scéně výraznějších úspěchů.

„Je pravda, že švédské mančafty v posledních letech žádnou velkou díru do světa neudělaly, o to víc teď chtějí něco dokázat. V minulosti se ale třeba Sparta přesvědčila o tom, že švédské týmy mají svoji kvalitu, když vypadla s Hackenem či Malmö, které se v posledních letech dvakrát dostalo do základní skupinu Ligy mistrů,“ upozorňuje Zavadil.

Moravany opravdu v boji o postup nečeká žádná selanka, ale spíš drsná severská bitva, byť sněhu a mrazu se na konci srpna bát rozhodně nemusejí.

„Slovácko se i tak musí na soupeře důkladně nachystat, ale bez šance rozhodně není. Má skvělý a hlavně zkušený tým, který se furt posouvá dopředu,“ míní čtyřiačtyřicetiletý Zavadil.

„Slovácko má sice v sestavě malinko starší hráče, kteří si ale drží svoji výkonnost. Když jsem proti němu v minulosti hrál, pokaždé to bylo nesmírně složité. Tým se poslední dva roky drží na špici, jeho zápasy s nejlepšími českými celky, jako je Sparta, Slavia nebo Plzeň, jsou vždycky skvělé a vyrovnané,“ říká.

Také Zavadil vyzdvihuje především práci oceňovaného kouče Svědík. „Je to trenér budoucnosti,“ má jasno někdejší vynikající záložník. „Nutí hráče k náročnému a běhavému fotbalu. Dobře ví, že je to jediná možná cesta, jak být úspěšný,“ prohlásil.

Proti Slovácku ale stojí nejslavnější švédský klub.

Na největší úspěch ze sezony 1996/97, kdy v dnes již neexistujícím Poháru vítězů pohárů dokráčel až do čtvrtfinále, ale dlouho nenavázal.

„Historicky jistě patří mezi top dva nebo tři týmy a i v posledních letech se drží na špici, na druhé straně má silnou konkurenci v podobě jiných mužstev, jako jsou Malmö, Hammarby, Djurgarden, IFK Göteborg či Hackan,“ upozorňuje Zavadil.

Elitní švédský celek však má v kádru řadu výrazných osobností. Ze zahraničního angažmá se domů vrátili Sebastian Larsson, Mikael Lustig či John Guidetti.

Trio mazáků doplňují draví a hladoví mladíci, které zdobí rvavost a skvělá individuální technika.

V nejvyšší švédské soutěži Allsvenskan to ale zatím stačí jenom na páté místo.

AIK Stockholm na vedoucí Hacken po poslední domácí remíze s Värnamem 2:2 ztrácí šest bodů. „Švédská liga je strašně vyrovnaná soutěž, což dokazuje i tabulka,“ říká.

Švédové se ale v domácí odvetě mohou opřít i o skvělé fanoušky. I když padesátitisícová Friends Arena, která se nachází ve městě Solna kousek metropole, nebude vyprodaná, příznivci AIK dokáží vytvořit opravdu bouřlivé prostředí. „Stadion je opravdu nádherný, hraje na něm i švédský nároďák. AIK Stockholm má fantastické fanoušky, kteří podporují svůj klub, rozhodně umí fandit,“ dodává Zavadil.