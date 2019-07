Uspět na Letné po letní přestávce bude složité. Favorit je i po obměně kádru jasný, celek z Uherského Hradiště se však hned na úvod nové sezony FORTUNA:LIGY pokusí o senzaci. Otázka je, kdo bude střílet góly, když jediný klasický útočník na soupisce Moravanů, je zraněný…

„Je zřejmé, že do zápasu na Spartě se Tomáš Zajíc dohromady nedá, takže musíme z daných alternací vybrat tu nejlepší,“ ví kouč Slovácka Martin Svědík.

Poslední dva přípravné zápasy mu ovšem zrovna nenapověděly. Hlavně v generálce s Trenčínem nebyl spokojený, jak to nahoře fungovalo. „Zatím na hrotu nevidím nikoho,“ přiznává Svědík.

Pražany se pokusí zaskočit, moc na výběr ale nemá. Vedení Slovácka se snažilo těsně před startem sezony najít za Zajíce adekvátní náhradu, moc možností ale nemělo. „Třeba ale ještě někdo přijde,“ doufá manažer prvního mužstva Veliče Šumulikoski.

Kopou jako elektrika

Nejzvučnější letní posilou tak zůstává Milan Petržela. Bývalý reprezentant se po veleúspěšném angažmá v Plzni vrátil do klubu, odkud před třinácti lety odcházel právě do Sparty. Nyní v Generali areně navlékne sněhový dres Slovácka.

„Utkání se Spartou jsou vždycky specifická. Na začátek je to velice těžký soupeř, ale paradoxně by nám to mohlo hrát i do karet. Asi je lepší začínat na půdě soupeře, který je brán jako velký favorit. Přeci jen ty začátky mohou být na výsledky různorodé. Rozhodně si myslím, že je lepší začínat na Spartě, než s ní hrát v průběhu sezony,“ míní Petržela.

Duel v hlavním městě pro zkušeného záložníka bude mít také nostalgický nádech, neboť právě na Spartě odehrál první ligový zápas a dokonce tam tehdy vstřelil svoji premiérovou branku v nejvyšší soutěži.

„Teď to bude takové repete,“ usmívá se krajní záložník, který proti Letenským odehrál spoustu vypjatých zápasů.

„Tam je to vždycky specifický zápas. Oni kopou jako elektrika, jsou doma nepříjemní, ale zase mají slabinu v tom, že diváci je nepodrží. Když se jim nedaří, tak fanoušci jsou proti nim. Toho se budeme snažit využít,“ říká Petržela.

Jílek pod tlakem

Pod tlakem bude také nový trenér fotbalistů Sparty Václav Jílek, který chce v sezoně získat zpět důvěru fanoušků a respekt soupeřů. To podle něj jde ruku v ruce s nejvyššími ambicemi letenského celku, které jsou podle třiačtyřicetiletého kouče historicky dané.

„Chceme toho dosáhnout aktivní a agresivní hrou, ale i kvalitou, která bude uspokojovat fanoušky," prohlásil Jílek.

Sparta naposledy získala titul v roce 2014 a poté skončila dvakrát druhá, dvakrát třetí a jednou dokonce až pátá.

Na Letnou kromě bývalého kouče Olomouce v letní přestávce přišlo také šest nových hráčů. Kromě útočníků Kozáka a Graiciara také obránci Lischka s Vindheimem či záložníci Krejčí s Trávníkem, který si soutěžní premiéru v novém klubu odbude právě proti bývalému klubu.

Pražané se však musejí na podzim vyrovnat s řadou absencí. Na marodce jsou vedle klíčového záložníka Dočkala také obránce Panák a trojice útočníků Pulkrab, Kadlec a Drchal.

„Podle posledních informací je nejblíže návratu Pulkrab, který má reálnou šanci vrátit se v závěru podzimu. U ostatních mám pocit, že je na podzim k dispozici mít nebudeme," tuší Jílek, kterému v úvodu soutěže budou nejspíš chybět také Radakovič s Frýdkem.

Právě Frýdkova absence je pro Jílka velkou komplikací, protože ho jmenoval kapitánem.

Dalším problémem je pro Jílka také špatná střelecká forma. Sparta v přípravě vyhrála jen jednou, když hned v úvodním utkání zdolala 3:1 třetiligový Benešov. Na soustředění v Rakousku poté dala jediný gól.

„Problém byl v produktivitě a ve způsobu řešení situací v posledních třiceti metrech. Ale přisuzuji to náročnému programu, po kterém hráči nebyli v takové fyzické pohodě a kondici, takže jim často někde chyběl metřík nebo vteřinka. Věřím, že do ligy to bude v pohodě," dodal Jílek.

Natěšená kabina

Borci z Uherského Hradiště se na start nové sezony těší.

„Kabina je na utkání natěšená. Celkově je dobrá nálada, příprava proběhla podle představ a teď to musíme prodat v ligových zápasech,“ říká Petržela.

„Sparta hraje doma, takže diváci mají určitě velká očekávání. Našim cílem bude narušit jim rozehrávku a sebrat jim klid z kopaček. Z naší strany pak bude důležité, abychom byli efektivní v koncovce,“ dodává Petržela.

FORTUNA:LIGA, 1.kolo

AC Sparta Praha – 1. FC Slovácko

Výkop: neděle v 19.00, Generali Arena

Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hrabovský (Rejžek)

Ligová bilance: 25-3-6

Poslední zápas: 1:2 (84. Zajíc, 90. Havlík z penalty – 61. Pulkrab, 1. prosince 2018)

Pravděpodobné sestavy: Sparta: Nita – Zahustel, Kaya, Štetina, Hanousek – Hložek, Kanga, Hašek, Trávník, Plavšič – Kozák.

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Navrátil – Dvořák.

Tip Deníku: 2:0