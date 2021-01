Jednoduché to však mít rozhodně nebude. V cestě bude nejenom připravený soupeř, který venku hraje lépe než doma, ale také mrazivé počasí a zřejmě těžký terén.

Celku z Uherského Hradiště závěr podzimu vyšel, na výhry s Plzní a v Mladé Boleslaví se pokusí Svědíkv tým navázat v sobotu proti Karviné, které v lize podlehl ze sedmi případů pouze jednou.

„Víme, že se nám proti soupeři daří, ale pro tento zápas to nic neznamená. Před námi je další utkání, nová část sezony. Vstoupit do ní chceme co nejlepším způsobem. Připravení jsme dobře, snad to kluci potvrdí i na hřišti,“ doufá asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Domácí tým si na rozdíl od protivníka v extrémně krátké zimní přestávce odskočil za přípravou do zahraničí, v generálce však oba týmy remizovaly.

Slovácko v chorvatském Umagu hrálo s předposledním týmem maďarské ligy Budafoki 1:1, když neudrželo vedení z první půle po gólu Petržely. Karviná znovu nedokázala skórovat proti druholigovému Třinci a zápas stejně jako v říjnu skončil bez branek.

Přestřelka se neočekává ani v sobotu.

„První zápasy po pauze jsou vždycky takové opatrné. Nikdo nechce udělat chybu, bude to spíš boj,“ předpokládá Palinek.

Slovácko však chce hrát na vlastním stadionu aktivně, soupeři vnutit svoji hru. V minulých zápasech se mu to dařilo, teď na to chce navázat. Bodovat však chtějí i Severomoravané.

„Slovácko je dlouhodobě kvalitní tým, který moc změn nedělá, sestavu moc netočí. Užší kádr se zná, jsou tam automatismy – to je jejich velká výhoda. Věřím ale, že domácí nějakým způsobem překvapíme,“ uvedl na klubovém webu kouč Karviné Juraj Jarábek.

Jeho týmu se na Městském stadionu Miroslava Valenty příliš nedaří. V Uherském Hradišti neskóroval víc než tři a půl roku, poslední bodový zisk se datuje ke konce září 2017.

„Rozhodovat bude dobrá organizace hry, agresivita a motivace uspět. Věřím, že budeme perfektně nachystaní,“ prohlásil.

Z podmínek si těžkou hlavu nedělá, z kvality trávníku strach nemá. „Kdyby přeci jen napadl sníh a byl silný mráz, tak každý prvoligový klub má vyhřívané hřiště. Hraje se Bundesliga, také tam je mrazivé počasí a trávníky jsou v pořádku. Aspoň se teď ukáže kvalita správců stadionů a travníkářů,“ vtipkuje slovenský kouč.

Utkání 15. kola FORTUNA:LIGY začíná v šestnáct hodin. Kvůli trvajícím omezením proti covidu-19 stále nemohou do hlediště fanoušci.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo -

1. FC Slovácko (6.) - MFK Karviná (10.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Ratajová (Machálek) | VAR: Adámková | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 5-3-1

Poslední zápas: 2:0 (4. Havlík, 38. Daníček z penalty, 3. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nemrava – Šimko, Hofmann, Kadlec – Reinberk, Daníček, Sadílek, Havlík – Petržela, Jurečka, Navrátil. Trenér: Svědík.

Karviná: Bolek – Eduardo, Dramé, Šindelář, Twardzik – Ostrák, Mangabeira, Qose, Herc, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Tip Deníku: 2:0