Svěřenci trenéra Svědíka ve svém druhém vystoupení na Turecké riviéře brankami Kohúta, Dvořáka a Zajíce zdolali jedenáctý celek ruské Premier ligy 3:0 a zvýšili si sebevědomí před soubojem s Baníkem Ostrava.

„Byla to kvalitní příprava ve výborném prostředí, na super terénu a zasloužené vítězství. I když soupeř měl kvalitu, kluci podali perfektní, týmový a zodpovědný výkon,“ prohlásil asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

Pondělní duel poznamenalo vyloučení stopera Tambova Oyewoleho. Nigerijský obránce obdržel ve 38. minutě červenou kartu a Slovácko přesilovku rychle využilo. V závěru poločasu udeřil Kohút.

„V prvním poločase ještě organizace hry nebyla ono, protože se na hřišti potkali kluci, kteří toho spolu moc nesehráli. Ve hře byly menší chybičky, přesto jsme poločas po pěkné akci i gólu vyhráli,“ uvedl Šmarda.

Tím ale početní výhoda skončila. Funkcionářům ruského klubu se totiž o krátké přestávce podařilo přesvědčit hlavního rozhodčího, aby jim do druhého poločasu povolil vyslat kompletní jedenáctku.

Za vyloučeného Oyewoleho tak šel do hry Takazo.

Moravanům to ale vůbec nevadilo, protože po změně stran přidali další dvě branky. Na 2:0 zvyšoval v 50. minutě Dvořák.

„Nejdřív jsem si říkal, že to zkusím napálit, ale pak, když jsem viděl gólmana, že je to trochu vyběhnutý, tak jsme to zkusil na zadní tyč a vyšlo to,“ popisoval hezký gól šťastný střelec. Dvořák mohl přidat ještě jeden gól, ale střela mu nesedla.

Triumf Slovácka završil čtvrt hodiny před koncem střídající Zajíc.

Ruský tým od vyšší porážky uchránil brankář Čagrov, který zneškodnil několik dalších vyložených šancí soupeře.

„Druhý poločas byl jednoznačně v naší režii. Hru jsme ovládli a přidali další dva pěkné góly. Z naší strany tam ale byly další výborné momenty,“ uvedl Šmarda, který svěřence po utkání oprávněně chválil.

„Byla tam velká kvalita. Výborné přepínání po ztrátě,“ pronesl Svědíkův asistent.

Moravané nastoupili do zápasu téměř kompletní. Nehráli pouze veteráni Kadlec s Petrželou.

„Pozitivní je, že se do utkání zapojili i kluci, kteří předtím měli menší zdravotní potíže,“ kvituje Šmarda.

Fotbalisté Slovácka zakončí herní soustředění zápasem s dánským Esbjergem. Generálka na jarní start FORTUNA:LIGY se na Turecké riviéře odehraje ve čtvrtek 6. února.

1. FC Slovácko – FC Tambov 3:0 (1:0), hráno v Beleku

Branky: 41. Kohút, 50. Dvořák, 76. Zajíc

Slovácko: Nemrava – Juroška (75. Vasiljev), Hofmann (46. Vincour), Šimko, Divíšek (46. Reinberk) – Mareček (60. Havlík), Jurečka (30. Dvořák 60. Kliment), Daníček (46. Sadílek) – Zahustel, Vecheta (46. Zajíc), Kohút (60. Navrátil).

FC Tambov: Šelija (46. Čagrov) – Rybin (51. Kilin), Oyewole (46. Takazov), Gricajenko, Jurganov (75. Černyšov) – Tetrašvili (53. Karasjov), Bolšakov, Ciuperca (53. Chosonov), Melkadze (60. Mamtov) – Fedčuk (56. Šljakov), Obuchov (46. Kosťukov).