„Už nějakou dobu jsme se o tomto tématu bavili s agenty a hlavně rodiči. Dospěli jsme k tomu názoru, že pro mě bude asi nejlepší zůstat ve Slovácku, kde jsem dostal novou smlouvu. Budu se snažit dál makat. Chci, aby se mi dařilo a abych dával co nejvíce gólů, což by mě mohlo v budoucnu posunout ještě někam dál,“ uvedl mládežnický reprezentant.

Čerstvě dvacetiletý forvard přišel do Uherského Hradiště v létě 2017 ze Znojma. Přes žáky, dorost a juniorku se dostal až do prvního mužstva Slovácka. V nejvyšší soutěži si doposud připsal 35 ligových startů a zaznamenal tři branky. Další dvě trefy si připsal v MOL Cupu. Mládežnický reprezentant české fotbalové reprezentace nastoupil rovněž do pěti zápasů evropských pohárů.

Zdroj: Youtube

„Minulý rok byl po všech stránkách perfektní. Jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ vyznal se Vecheta.

Podobné úspěchy by ve Slovácku rád zažil znovu.