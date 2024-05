Svými výkony i góly si řekl o šanci v prvním týmu a také nový kontrakt. Sedmnáctiletý útočník Lukáš Novotný, který je kapitánem dorosteneckého týmu U19, podepsal se Slováckem tříletou smlouvu.

Sedmnáctiletý útočník Lukáš Novotný podepsal ve Slováckou tříletou smlouvu. | Foto: 1. FC Slovácko

„Lukáš i přes svůj mladý věk dokazuje, že je schopný střílet branky i ve starší kategorii. V sedmnácti letech je nejlepším střelcem týmu Slovácka kategorie U19 a druhým nejlepším střelcem celé dorostenecké ligové soutěže. Odměnou mu je nejen první profesionální smlouva, ale již nakoukl i do kabiny A-týmu. Pokud na sobě bude dál tvrdě pracovat a nepoleví ve své snaze, tak je jen otázka času, kdy si připíše i první ligové starty,“ řekl k podpisu smlouvy sportovní ředitel uherskohradišťského celku Veliče Šumulikoski.

Rodák z Koryčan v letošním ročníku dorostenecké ligy odehrál čtrnáct zápasů, ve kterých zaznamenal osmnáct branek.

Kanonýrem se stal až ve Slovácku, kam přestoupil jako obránce!

„Dětství jsem prožil v bráně, pak jsem se přesunul na stopera. Právě na této pozici si mě vyhlédlo Slovácko, kde jsem chodil do hry až na posledních dvacet minut. Až po přechodu do dorostu pod vedením trenéra Pěničky se ze mě stal střední defenzivní záložník, a to jsem už začal nějak pravidelně hrávat, což nikdo z vedení ani z týmu asi nečekal, ale myslím, že jsem důvěru trenéra svými výkony splatil a ten rok jsme dokonce vyhráli celou ligu,“ líčil nedávno v rozhovoru pro Deník.

I když má prý v noze dynamit, v zápasech střílí branky téměř výhradně hlavou.

„Střelec se ze mě stal díky mým hlavičkovým schopnostem, kterými mě obdaroval Bůh,“ směje se.

„Já jsem střelec pouze pokud se balón dostaví do vápna, kde si s ním už dokážu poradit,“ přidává.

„Tři čtvrtě mých branek dosáhnu hlavou. I když mně trenéři furt říkají, že mám v noze dynamit. Na tréninku mi to tam hodně padá, ale prostě v zápase nedokážu svoji střelbu nějak využít, což mě mrzí,“ doplňuje.

Díky své poctivé práci a příkladnému přístupu si vysloužil novou smlouvu.

„Mým snem je dostat se do ligového týmu Slovácka a nejlépe pravidelně nastupovat. Pak by následovaly další cíle. V reprezentaci nejsem a ani jsem nikdy nebyl, ale že bych si tím lámal hlavu, to určitě ne. Vím, že musím stále makat a třeba se v ní jednou objevím,“ uvedl Novotný.