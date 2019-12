I bez nich jsou ale Moravané favoritem. I když jim tato role nikdy moc neseděla, letos hrají výborně, a pokud se přiblíží výkonům ze zápasů s Plzní nebo Spartou, měli by u Litavky bodovat.

„Proti silnějším mančaftům se nám hraje líp. Byla by škoda, to v Příbrami pokazit. Chceme tam vyhrát a mít klid,“ říká krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

Zaváhání si nepřipouští ani náročný asistent trenéra Michal Šmarda.

„Máme za sebou velmi vydařený podzim a v sobotu bychom chtěli napsat podobně vydařenou tečku. S Příbramí máme za poslední zápasy pozitivní bilanci, ale to nás nesmí ukolébat, čeká nás velmi těžký zápas. My připravujeme hráče tak, aby to zvládli ve svých hlavách, aby šli do utkání s vědomím, že s bodovým ziskem budou mít ještě lepší dovolenou. Prostě se musíme o body porvat našimi tradičními zbraněmi," prohlásil Šmarda.

Moravanům se navíc proti Středočechům daří. Vždyť Příbram pokořilo osmkrát v řadě a úžasnou sérii chce protáhnout i před Vánoci.

„Chci vyhrát každý zápas, ani teď tomu není nijak. Soupeře v žádném případě nepodceňujeme, má svoji kvalitu, ale my chceme uspět a podzim zakončit důstojně,“ uvedl hlavní kouč Slovácka Martin Svědík.

Zatímco celek z Uherského Hradiště je po triumfu nad Plzní v pohodě, kterou chtějí potvrdit i v Příbrami, Středočeši se souží. Svěřenci trenéra Nádvorníka jako jediní v ligové sezoně venku nebodovali.

Na výhru čekají už dvanáct kol, navíc ve čtyřech posledních zápasech vůbec neskórovali a po porážce v Českých Budějovicích klesli na poslední příčku.

„Série bez vítězství nás hodně deptá. Přemýšlíme nad tím hodně, pořád to řešíme. Potřebujeme urvat vítězství, po němž se snad nadechneme k lepší bilanci. Ale takhle to dál nejde," posteskl si obránce Příbrami Marek Kodr.

Příbramské fotbalisty sužuje hlavně mizerná efektivita.

„Myslím, že jsme během podzimu zlepšili obranu, ale v ofenzivě nám to děsně vázne.Musíme být více hladoví v obou šestnáctkách," ví Kodr. „Produktivita je klíčový faktor našich nezdarů," myslí si kouč Příbrami Roman Nádvorník.

1. FK Příbram (16.) - 1. FC Slovácko (8.)

sobota ve 14.30, stadion Na Litavce

Rozhodčí: Lerch – Vaňkát, Ratajová (Petřík)

Ligová bilance: 9-6-19

Poslední zápas: 0:2 (47. a 61. Milan Petržela, 17. srpna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Příbram: Kočí – Cmiljanović, Kodr, Tregler, Nový – Petrák, Polidar – Květ, Rezek, Zeman – Slepička.

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk – Navrátil, Havlík, Sadílek, Hellebrand, Kalabiška - Zajíc.

Tip deníku: 1:1