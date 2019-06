Rogaška Slatina – Na soustředění ve Slovinsku se svěřenci trenéra Martina Svědíka střetli s bosenským mistrem, FK Sarajevo, které se připravuje na kvalifikaci Ligy mistrů.

První poločas se v základní sestavě objevily dvě nové tváře. V brance dostal šanci Porcal a na kraj obrany se postavil Nizozemec Kok. Více šancí si vytvořilo Slovácko. První velká příležitost byla k vidění ve 26. minutě, kdy se k zakončení dostal Navrátil, ale byl z toho pouze rohový kop.

Sarajevo hrozilo pouze sporadicky a pozorná obrana s gólmanem Porcalem vše hasila v zárodku. Na druhé straně měl ve 37. největší šanci zápasu Tomáš Zajíc, ale ve vyložené šanci netrefil odkrytou branku Sarajeva.

Branky se diváci dočkali až ve druhém poločase a to v 62. minutě, kdy se uvolnil Kalabiška, který následně vybídl ke skórování Zajíce, který otevřel skóre utkání. V 76. minutě to již bylo 2:0, kdy se po centru do pokutového území nadvakrát prosadila nová posila Slovácka Pavel Dvořák.

Další zápas odehrají svěřenci trenéra Martina Svědíka v sobotu 29.6. Na závěr herního soustředění se postaví slovinskému mistru NK Maribor.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko – FK Sarajevo 2:0 (0:0)

Branky: 62. Zajíc 76. Dvořák

Sestava (1. poločas): Porcal - Kok, Franič, Šimko, Juroška – Vasiljev, Sadílek, Daníček, Topič, Navrátil - Zajíc.

Sestava (2. poločas): Daněk – Reinberk, Krejčí, Šimko, Divíšek – Furian, Tischler, Havlík, Kalabiška – Dvořák, Zajíc (65. Navrátil). Trenér: M. Svědík.