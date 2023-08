Po povedeném vstupu do sezony se zasekli, výsledkově jim to drhne. Špatně nehrají, ale nedávají góly, moravským rivalům z Ostravy a Olomouci rozdali body. Teď se fotbalisté Slovácka zase potřebují nastartovat. Problém je, že dalším sokem ve FORTUNA:LIZE jsou pražští Bohemians 1905.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) se v dalším kole představí v Ďolíčku, kde vyzvou Bohemians 1905. | Foto: 1. FC Slovácko

Celku z Uherského Hradiště má na klokany pifku. Loni s nimi nevyhráli ani jednou. V lize s Bohemkou bral ve třech zápasech jediný bod, v poháru s neoblíbeným soupeřem vypadli. Nyní přichází čas na odplatu, vylepšení nelichotivé bilance.

„Nedíváme se na to, jak jsme s nimi hráli v minulých zápasech. Spíš sledujeme to, jakou formu a jaké principy hry mají nyní,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

„Zápas bude asi trošku jiný než ty minulé. Sice někteří hráči v Bohemce zůstali stejní, ale půjde spíše o aktuální formu, momentální rozpoložení a právě mikro situace a detaily v ofenzivě, které budou rozhodovat,“ míní Svědíkův pobočník.

Moravané si ale na neoblíbeného soka věří. „Víme, že Bohemka pořád hraje stejným nepříjemným stylem, my tam ale jedeme získat zpět ztracené body doma s Olomoucí,“ burcuje stoper Stanislav Hofmann. „Věřím, že sérii zlomíme a že tam vyhrajeme,“ přidává odhodlaně.

Klokani mají za sebou náročný začátek sezony. Kromě české nejvyšší soutěže totiž absolvovali dva zápasy v předkole Konferenční ligy. Norskému Bodö/Glimt dvakrát podlehli a v Evropě, kam se kvalifikovali po dlouhých 36 letech, rychle skončili, byť se loučili sympatickým výkonem.

„Je pravda, že Bohemka měla plnou hlavu předkola, kvůli tomu všelijaký vstup do ligy. Ale dva venkovní zápasy zvládli a pokaždé vyhráli 1:0, což pro ně může být vzpruha. Čekám vyrovnaný zápas, bude to o jednom gólu,“ předpokládá Hofmann.

Na Bohemku mám příjemné vzpomínky. Věřím, že to tak zůstane, přeje si Valenta

Pokud chce Slovácko v Ďolíčku uspět, musí zlepšit hlavně finální fázi. Zatímco proti Karviné bylo efektivní a skórovalo čtyřikrát, v dalších dvou duelech si rovněž vypracovalo spoustu šancí, vyšlo ale střelecky naprázdno.

„Některé věci jsme si ukázali i na videu. Na zakončení dennodenně pracujeme. Není ale pravidlo, že když dáváte góly na tréninku, střílíte je i v zápase, kde je tlak daleko větší,“ upozorňuje Baránek.

„Jde o to se v daný moment soustředit na situaci a správně ji vyřešit. Recept na to není,“ má jasno bývalý stoper.

V Uherském Hradišti však borcům z útoku věří. Vecheta, Cicilia, Mihálik i další borci z ofenzivy mají dál důvěru trenérů. Teď jde o to, kdy se konečně chytnou a rozstřílí.

Slovácko po posledním nezdaru kleslo v tabulce na desáté místo. Výhra s Bohemians je ale vrátí znovu do horní poloviny tabulky.

„Je škoda, že bodů nemáme víc. Uvidíme po dalších dvou či třech kolech, jak se to vyvine dál,“ zůstává Baránek v klidu.

Stejně to vidí i Hofmann. „Vstup do sezony je bodově průměrný, ale po herní stránce to není špatné,“ míní zkušený zadák, který si na konci letní přípravy poranil zadní stehenní sval a vynechal nejen generálku se Salcburkem, ale i první dva mistrovské zápasy.

„Za týden jsem to ale doběhal a rychle se dal dohromady. Připravený jsem byl už na Ostravu, ale hrát jsem mohl až se Sigmou,“ dodává mostecký rodák.