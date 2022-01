Mužstvo je pohromadě, doma nezůstal nikdo.

Zranění Hofmanna, který si o víkendu proti Hanácké Slavii přivodil výron kotníku, není tak vážné, s týmem jsou i marodi Cicilia a Merdovič.

Kádr Slovácka pro soustředění v Chorvatsku

Brankáři: Borek, Fryšták, Nguyen

Obránci: Divíšek, Hofmann, Kadlec, Kalabiška, Merdovič, Reinberk, Šimko, Tomič

Záložníci: Aldin, Daníček, Havlík, Holzer, Juroška, Kohút, Kudela, Petržela, Sadílek

Útočníci: Cicilia, Jurečka, Šašinka, Vecheta

Program Slovácka na soustředění v Chorvatsku

Pátek 21. ledna ve 13.00: NHK Rijeka – 1. FC Slovácko

Úterý 25. ledna v 15.00: NK Olimpia Ljubljana – 1. FC Slovácko

Pátek 28. ledna: NK Domžale – 1. FC Slovácko

„Jedeme do stejného prostředí jako v minulém roce, takže víme, co nás tam čeká ať již po stránce zázemí hotelu, tak i tréninkových ploch, které by měly být mnohem lepší než tady. Navíc tam máme dobré soupeře. Rijeka, Olympia Lublaň i Domžale nás dobře prověří,“ uvedl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Moravané se do přístavního města, které leží na severozápadě poloostrova Istrie a je známé především díky ATP turnaji mužů, který se zde hraje vždy v červenci již od roku 1990, těší.

Hlavní je lepší počasí a přírodní terény. Zatímco předpověď v Česku slibuje na závěr ledna sněžení a ochlazení, teploty v Umagu se pohybují mezi osmi až dvanácti stupni, navíc má povětšinu dne svítit sluníčko.

„Je tam o něco tepleji než u nás, ale hlavně budeme moct využívat kvalitní travnaté plochy, což je největší plus. K tomu nás tam na přírodní trávě čekají tři přípravné zápasy,“ připomněl kapitán Michal Kadlec.

Se smíšenými pocity odjel na soustředění záložník Marek Havlík. „Těším se tam i netěším,“ přiznává s úsměvem.

„Hlavní je, že budeme trénovat na přírodní trávě, protože umělka nikomu moc dobře nedělá, ale zase budu pryč od dětí, což se mi moc nelíbí,“ přidává mladý tatínek dvou ratolestí.

Byť se mu bude v Umagu stýskat, hůře na tom bude zbytek Havlíkovy rodiny.

Fotbalisty Slovácka totiž čeká ve známé turistické destinaci luxusní hotel, perfektní zázemí. „Hřiště je kousek od hotelu, asi pět minut autobusem. Někdy si i vyběhneme,“ líčí.

Ve volných chvílích budou hráči především odpočívat. Havlík, který sdílí pokoj s „dvojčetem“ Sadílkem, nejradši spí či jenom tak leží. „Nic extra nevymýšlíme. Maximálně si zajdeme do bazénu, na regeneraci,“ dodal.

Hlavními body programu budou tři přípravné zápasy. První duel proti NHK Rijeka se hraje v pátek, v úterý pak Svědíkův tým vyzve Olimpii Lublaň a v generálce na ligu se pak střetne se slovinským NK Domžale.