I když chorvatská destinace nabízela počasí jen o pár stupňů teplejší než u nás, tak výprava mohla využívat přírodní trávu.

To bylo pro svěřence trenéra Martina Svědíka nejdůležitější.

„Je to pro tělo mnohem lepší, než umělka. Hotel i tréninkové plochy byly uzpůsobeny tomu, že zde probíhají soustředění profesionálních klubů, takže vše bylo na top úrovni,“ vyjádřil se k soustředění pro klubový web Lukáš Sadílek. Podobně hodnotil celý kemp asistent trenéra Michal Šmarda.

„Našli jsme tam velmi dobré podmínky, co se týče teploty i zázemí. Trošku mohl být lepší terén, ale pořád to byla přírodní tráva, takže super. Kluci to odmakali jak se má a k tomu jsme odehráli tři přípravné zápasy, které splnily náš cíl, takže spokojenost,“ vrací se k soustředění Šmarda.

Terény v Chorvatsku kvitovali také další hráči.

„Terény jsou průměrné, ale zase lepší než u nás. Pokud to mám srovnat třeba s Tureckem, tak to si musíme říct, že kvalita terénů je tam v tomto období lepší,“ vyjádřil se Patrik Šimko.

Podobně mluvil i Jan Kalabiška. „V posledním zápase proti Dynamu Záhřeb byl terén docela slušný, po krajích sice trošku vyšlapaný, ale jinak solidní.“

Dvoufázové tréninky

V aktuálním týdnu hráči vstřebávají dvoufázové tréninky opět v domácím prostředí.

„Největší rozdíl mezi tímto a minulým týdnem je v zápasech, takže tomu je uzpůsobený i tréninkový proces. Tady jedeme každý den dvoufázové tréninky a týden ukončíme zápasem s Uničovem,“ říká asistent trenéra.

Právě zápas proti třetiligovému týmu bude vůbec jediné přípravné utkání Slovácka v domácích podmínkách.

Do zápasu už určitě nezasáhne stoper Roman Holiš, který byl v klubu na zkoušce z Vítkovic.

O osudu dalších tří testovaných hráčů by se mělo rozhodnout tento týden.Po sobotním zápase už budou fotbalisté Slovácka znovu balit kufry. V pondělí odlétají na další kemp, tentokrát do Turecka. „Doufám, že nám vyjde počasí. Čekají nás tam čtyři přípravné zápasy a volnější tréninky se zaměřením na taktiku a součinnost. Závěr přípravy již budeme směřovat ke startu ligy a prvnímu zápasu jarní části soutěže,“ přibližuje plán šestého týmu FORTUNA:LIGY asistent trenéra Michal Šmarda.

Zápas proti Uničovu odehraje Slovácko na nové umělé trávě v Kunovicích zítra od jedenácti hodin.