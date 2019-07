Celek z Uherského Hradiště na Střelnici naposledy naplno bodoval 17. března 2002, sedmnáct let na podobný triumf čeká. V neděli má Svědíkův tým další pokus.

Oba týmy mají co napravovat. Slovácko naposledy doma selhalo s Českými Budějovicemi, Severočeši padli na Spartě a ve čtvrtek nezvládli ani úvodní zápas kvalifikace Evropské ligy, když na půdě Pjuniku Jerevan prohráli 1:2.

„Výsledek není až tak katastrofální, jaká byla hra v první půli. To bylo něco šíleného. Výsledek pro pohár to až tak hrozný není,“ míní kapitán Jablonce Tomáš Hübschman.

Bývalý reprezentant věří, že těžký políček může zelenobílé posunout dál.

„Byl bych rád, kdyby nás to nakoplo. Viděli jsme, jak jsme hráli první dvě ligová kola a jak jsme se chovali v určitých pasážích utkání. Tento problém se nám tam objevoval skoro v každém zápase. Dokud si to neuvědomíme a neřekneme si, jak tomu předejít, tak to bude furt stejné,“ láteřil po zpackaném duelu.

Moravané cítí šanci na hřišti favorita uspět, musí ale podat mnohem lepší výkon než před týdnem. „Poslední zápas jsme si rozebrali a vyříkali. Věřím, že se vrátíme k poctivé hře, která nás zdobila na Spartě. Jablonec je těžký soupeř, ale věřím, že jsme schopní ho porazit,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

Severočeši si v Gjumri, kde se utkání hrálo kvůli kolizi s vrcholícím evropským šampionátem devatenáctek v arménské metropoli, zkomplikovali cestu za očekávaným postupem a v domácí odvetě příští týden budou muset dotahovat manko.

Jablonec zažil velké komplikace už cestou do Arménie. Původní ranní let byl totiž kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši tak odcestovali až večer vládním speciálem. Noc strávili v Jerevanu a do dějiště utkání, 125 kilometrů vzdáleného Gjumri, se přesunuli až v den utkání.

V nohách tak Radův tým nebude mít pouze náročný duel, který se hrál ve velkém vedru, ale také náročné cestování. „Pokusíme se toho využít,“ slibuje Svědík, který na Střelnici už může počítat s uzdraveným stoperem Kadlecem. Naopak mimo hru jsou obránci Franić s Reinberkem i útočník Zajíc. Šanci na část zápasu tak možná dostane Ondřej Šašinka. Mládežnický reprezentant přišel do Slovácka v týdnu na hostování z Ostravy.

Jablonec v poháru přišel o krajního záložníka Jovoviće, jenž nuceně střídal už v prvním poločasu. „Má zraněné koleno, kulhá. Detaily ještě nevíme, musíme si počkat na vyšetření,“ uvedl kouč Petr Rada.

Slovácko chce na Střelnici odčinit domácí zaváhání s Českými Budějovicemi. Na severu Čech to ale jednoduché mít nebude.

„Jablonec je nebezpečný po stranách, kde má rychlostní typy hráčů, jako jsou Matoušek, Jovovič a další. Vpředu je Martin Doležal, což je silný a vysoký útočník. Největším nebezpečím budou centrované balony ze stran. To si musíme dobře pokrýt,“ varuje obránce Slovácka Stanislav Hofmann, který zároveň hledá i možné slabiny soupeře.

„Má trošku problémy se stopery, tak uvidíme, kdo tam bude hrát. Pro nás je to možnost třeba využít nerozehranosti a platit by na ně mělo hrát nátlakovou hru a nejlépe sebrat balon na jejich útočné polovině a rychle zakončit. Pojedeme tam s podobnou taktikou, jakou jsme se prezentovali na Spartě,“ pravil Hofmann.

Mostecký rodák viděl Jablonec v úvodním duelu s Bohemians.

„A i když hráče trochu obměnili, tak se snaží hrát podobným stylem. Sestavu moc tipovat nemůžeme, ale i tak tam mají velké množství kvalitních hráčů,“ dodává Hofmann.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FK Jablonec (8.) – 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: zítra v 16.30, stadion Střelnice

Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka (Pechanec)

Ligová bilance: 15-12-7

Poslední zápas: 0:0 (16. března 2019)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hrubý – Holík, Jugas, Břečka, Sýkora – Matoušek, Hübschman, Kratochvíl, Považanec, Acosta - Doležal.

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček – Petržela, Dvořák, Kalabiška – Navrátil.

Tip Deníku: 2:1