Náročný duben, během kterého Svědíkův tým absolvuje sedm těžkých duelů, odstartuje celek z Uherského Hradiště v sobotu na hřišti předposlední Opavy.

Ztrátu si nikdo nepřipouští, Slovácko bude ve velikonočním utkání 25. kola jasným favoritem. „Asi už to tak musíme brát,“ říká na klubovém webu záložník Lukáš Sadílek.

„Na druhé straně pro nás se nic nemění. Chceme vyhrát každý zápas. Je nám jedno, zda jedeme do Opavy nebo třeba do Liberce. Prostě uspět chceme pokaždé,“ přidává.

Sadílek se svými spoluhráči věří, že ve Slezsku dopadnou lépe než v minulé sezoně, kdy v Opavě i přes velkou převahu a spoustu gólových příležitostí pouze remizovali 1:1.

„Něco podobného jsem v kariéře ještě nezažil,“ kroutí hlavou čtyřiadvacetiletý středopolař. „Celé utkání jsme do nich bušili, vypracovali jsme si velké množství šancí, ale nakonec z toho byla jen remíza 1:1, když vyrovnával Milan Petržela,“ vybavuje si.

Hostům by proti houževnatému a odhodlanému soupeři pomohla rychlá branka větší produktivita.

„Když dáte brzy gól, tak vás to uklidní. Naopak soupeř musí hrát a tlačit se do vyrovnání. Pro nás to pak znamená, že můžeme využít rychlostních typů hráčů, které máme a můžeme chodit do rychlých protiútoků,“ vysvětluje Sadílek.

Poslední duely Slovácka poznamenala karanténa, do kterého se mužstvo dostalo kvůli pozitivním testům na covid-19. Jak v domácím ligovém zápase s Baníkem Ostrava, tak i v poháru na hřišti Mladé Boleslavi, Svědíkovu týmu docházely síly.

Ani po reprezentační přestávce ale všichni hráči nejsou v optimální kondici, top formě. „Pořád je výpadek ještě cítit, ale už je to lepší. Utkání s Baníkem však ukázalo, že i po třech dnech tréninku, kdy jsme měli čtrnáctidenní pauzu kvůli karanténě, tak jsme to dokázali zvládnout. Samozřejmě i v Boleslavi bylo cítit, že jsme v závěru tahali nohy a bohužel jsme ke konci inkasovali vyrovnávací branku. V prodloužení už jsme jeli nadoraz a dělali taktické chyby. Ale i to je pro nás jakési ponaučení,“ říká Sadílek.

Moravané dostanou pořádně zabrat hlavně v dubnu, kdy Slovácko odehraje hned sedm ligových duelů. Na svěřence trenéra Svědíka tak čekají hned tři anglické týdny. „Myslím si, že každý raději hraje, než trénuje. Záleží ale hlavně na tom, na jaké budeme vlně,“ míní.

„Pokud se vám daří výsledkově, tak to se úplně jinak regeneruje. Už jsme to zažili na začátku jara, kdy jsme měli vítěznou sérii, a i když jsme hráli ve středu a v sobotu, tak se to na nás nijak neprojevilo. Naopak, po vítězném zápase by člověk klidně hrál hned druhý den,“ dodává Lukáš Sadílek.

V Opavě bude hostům scházet vykartovaný Navrátil, velký otazník visí nad zraněným stoperem Kadlecem, nemocný je Havlík. Ani Slezané nebudou kompletní. Stoper Kulhánek si odpykává trest za vyloučení v posledním zápase na Slavii, Hellebrand má zlomený malíček na noze a mino hru jsou i Hnaníček s Pikulem.

Trenér Svědík si v sobotu odkoučuje jubilejní stý zápas v nejvyšší soutěži.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo -

SFC Opava (17.) – 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Opava

Rozhodčí: Lerch - P. Caletka, J. Mojžíš (J. Vojkovský) | VAR: O. Cieslar | AVAR: D. Hock

Ligová bilance: 2-3-7, 12:23

Poslední zápas: 1:3 (29. Holík – 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela, 28. listopadu 2020)

Pravděpodobné sestavy: Opava: Digaňa – Březina, Didiba, Žídek – Tiehi, Řezníček – Mondek, Nešický, Helešic – Čvančara, Holík. Trenér: Kováč.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek – Petržela, Daníček, Sadílek, Jurečka, Kalabiška – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2