„Určitě to bude těžké utkání. Baník má dobrý, kvalitní hráče. Čeká nás nepříjemný soupeř, na který se musíme dobře připravit,“ uvedl záložník Michal Kohút.

Trenér Martin Svědík dnes přivítá svěřence na stadionu Miroslava Valenty, odkud se kompletní tým přesune na okraj města do Sadů, kde Slovácko absolvuje první jednotku po dlouhé pauze. „Klasické hřiště už mi chybělo,“ přiznává s úsměvem Kohút.

Návrat po dvoutýdenním výpadku ale nebude jednoduchý.

Ne všichni hráči Slovácka totiž měli lehčí průběh, někteří se pomalu z postele nehnuli. Stále úplně fit není brankář Nemrava, problémy mají i jiní borci.

A ti, co měli test na covid-19 negativní, zase museli být zavření doma. Prekérní situace. „Dopad to může mít obrovský. Cítit to bude jak kondičně, tak i herně,“ bojí se kapitán Vlastimil Daníček.

„Doteď jsme byli v nějakém režimu, ze kterého jsme vypadli a nebude vůbec jednoduché do toho znovu naskočit, ale nebudeme první ani poslední kdo si tím prochází. Musíme se s tím porvat,“ burcuje poctivý středopolař.

Náročný kouč Svědík bude muset ze svých nároků na chvíli slevit, snížit intenzitu tréninků. Někteří hráči by totiž větší zátěž nemuseli udýchat.

Moravané mají před sebou nabitý program. I když na je konci března reprezentační přestávka, Kadlece a spol. čeká v neděli bitva s Baníkem. Příští pátek pak sehrají pohárový duel v Mladé Boleslavi, v dubnu budou na programu i dohrávky s Pardubicemi a Olomoucí.

Slovácko kvůli dlouhé pauze v tabulce FORTUNA:LIGY kleslo za Liberec a Jablonec na páté místo, v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže získalo čtyřicet bodů. Když zvládne odložené duely, vrátí se zpátky na bronzovou příčku.