Za jiných okolností by tohle byla pravá bitva o evropské poháry. Velký hit před zaplněnými ochozy šmrncnutý návratem Zajíce, Šašinky a Jurošky do známého prostředí nebo Svědíkovou minulostí v týmu soupeře. I bez diváků však bude mít nedělní třeskutý souboj fotbalistů Slovácka s Ostravou říz.

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - FC Slovácko, 20. ledna 2021 v Ostravě. (zleva) Tomáš Zajíc z Ostravy a Stanislav Hofmann ze Slovácka. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Dostali jsme se do situace, v níž jsme dosud nikdy nebyli. Jdeme do zápasu po čtrnáctidenní nucené přestávce, v níž měl každý hráč vzhledem ke zdravotnímu stavu jiný individuální program. Ale věříme, že dříve položené základy v hráčích zůstaly a že předvedou dobrý výkon. S Baníkem to bude velmi těžké. Na Spartě v poháru předvedl dobrý fotbal a prohrál až po hloupé penaltě. Po změně trenéra předvádí jednoduší fotbal, více útočí. Čeká nás dřina," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.