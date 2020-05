Celek z Uherského Hradiště sice Severočechy na podzim doma přehrál 3:1, předtím ale na výhru proti Liberci dlouho čekal. Na Slovan si nepřišel ani v celostátním poháru, když v dlouhém čtvrtfinále padl až v penaltovém rozstřelu.

Nyní se oba týmy letos utkají už potřetí. A znovu půjde o dost.

„Musíme těžké utkání zvládnout,“ burcuje záložník Slovácka Lukáš Sadílek. „Když jsme ztratili s Olomoucí, musíme nyní získat v Liberci,“ ví dobře.

Pokud chtějí Daníček a spol. pod Ještědem uspět, musí hlavně skórovat, což se jim na jaře podařilo pouze dvakrát v zápase s vedoucí Slavii. Ve zbývajících čtyřech duelech Moravané branku nedali. Zlepšení nepřinesla ani plánovaná pauza. Slovácko proti Sigmě nehrálo špatně, ale před brankou soupeře bylo jalové.

„Znovu se potvrdila naše sterilita ve finální a předfinální fázi. Nejsme schopni akce realizovat. Tam se láme chleba, to je gró fotbalu. Stojí nás to body a výsledek,“ ví dobře kouč Slovácka Martin Svědík.

Známý stratég se snažil ofenzivu mužstva oživit nasazením dříče Jurečky na úkor střelce Zajíce, ani bývalý hráč Opavy však šance neproměnil.

„V prvním poločase na něm byla vidět nekvalita. Možná to bylo nervozitou, nebo něčím jiným, ale průnikové přihrávky stejně jako šanci mohl řešit daleko líp. Na druhé straně ho můžu pochválit za aktivitu a pracovitost. Nic nevypustil, ale útočník se hodnotí podle gólů a asistencí,“ ví dobře Svědík.

Koho nasadí v Liberci, tají. Variant je ale víc, i když třeba Kliment nebyl v úterý ani mezi náhradníky.

„Sestava se bude měnit, ale nechceme rozbít osu týmu. Naopak, chceme mužstvo dobře namixovat, aby fungovalo v zaběhlých kolejích,“ říká Svědík.

Fotbalisté Slovácka se i na severu Čech chtějí prezentovat náročným stylem hry. Organizovanou defenzivu a výborný pohyb ovšem chtějí proti rovněž výborně připravenému soupeři povýšit ještě o nadstavbu v podobě zlepšené hry dopředu.

„Myslím, že jiná cesta nevede. Kondičně jsme vypadali velice dobře, ale není to jenom fyzička. Všechno jsou to spojité nádoby. Musíme tomu dál věřit a udělat všechno stejně jako doma s Olomoucí a to, co v naší hře nebylo, přidat v sobotu,“ dodal Svědík.

U Nisy bude postrádat vykartovaného krajního beka Reinberka. Mimo hru dál zůstávají Šimko s mladíkem Vechetou. Liberec, který se na hřišti v Českých Budějovicích vzpamatoval z porážky v Teplicích, je kompletní. Slovan se po hubené výhře 1:0 na jihu Čech v tabulce zařadil na čtvrtou příčku.

Před Slováckem má pouze jednobodový náskok. Pod Ještědem se tak dá čekat napínavá bitva.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo -

FC Slovan Liberec (4.) - 1. FC Slovácko (6.)

Výkop: sobota v 16.00, stadion U Nisy

Rozhodčí: Dubravský – Hájek, Kříž (Pechanec)

Ligová bilance: 20-11-4

Poslední zápas: 1:3 (2. Hybš vlastní, 8. Šašinka, 87. Kalabiška – 43. Baluta, 4. října 2019)

Pravděpodobné sestavy: Liberec: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Malinský, Baluta, Alibekov, Mara, Zeman – Kuchta.

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Jurečka.

Tip deníku: 1:1