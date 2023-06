Slovácko se dohodlo na přestupu Nguyena. Brankář míří za tátou do Vietnamu

Konečně se dočkal svého vytouženého prvního zahraničního angažmá, odchodu do Vietnamu, kde má tátu i další členy rodiny. Brankář Filip Nguyen po dvou letech opouští Slovácko, které se dohodlo na podmínkách přestupu do vietnamského klubu FC Cong An Ha Noi známý jako Hanojský policejní fotbalový klub. Připravena by pro něj měla být lukrativní smlouva na tři roky.

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu: 1. FC Slovácko - Sparta Praha, 18. května 2022 v Uherském Hradišti. brankář Slovácka Filip Nguyen. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň