Znovu se ukázalo, že Příbram je jejich oblíbený protivník. Soupeř, proti kterému se jim prostě náramně daří. Fotbalisté Slovácka po třech zápasech bez výhry i vstřelené branky ve FORTUNA:LIZE zabrali, poslední tým soutěže hravě sfoukli 5:1 a proti nešťastným Středočechům zaknihovali již desátou výhru v řadě.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) v dohrávce 4. kola přehráli poslední Příbram 5:1. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Já to takto nevnímám. Příbramští mají svoje problémy, my taky. Prostě jsme potřebovali toto utkání výsledkově zvládnout, abychom se dostali do středu tabulky. Doma jsme dlouho nevyhráli, takže jsem moc rád, že jsme se konečně střelecky chytili a duel dotáhli do vítězného konce,“ prohlásil spokojený kouč Slovácka Martin Svědík.