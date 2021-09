„Vstup do soutěže je celkem úspěšný. Doma jsme všechno vyhráli a bodově jsme na tom celkem dobře. Teď nás čekají dva důležité a těžké zápasy, tak na úspěšný start chceme navázat i po reprezentační pauze,“ říká Hofmann.

Slavia navíc prodala Simu do Brightonu a Zimu do Turína.

Úřadující šampioni se momentálně potýkají s obrovskou marodkou. Do utkání s Karvinou nemohlo zasáhnout hned jedenáct hráčů.

„V posledních zápasech jsme si vytvořili dost šancí, ale nedokázali jsme je přetavit v góly. Na Slavii určitě nebudeme mít tolik příležitostí. Pokud se to ale sejde, máme šanci uspět,“ věří.

„Tehdy nám tam vůbec nevyšel vstup do zápasu, kdy jsme hned v úvodu inkasovali gól z penalty. Teď musíme chytnout začátek a být produktivní,“ zná cestu k úspěchu mostecký rodák.

„Soupeř je v zápase určitě favoritem. Hlavně doma je velmi silný, takže nás čeká jedno z nejtěžších utkání v sezoně. Minule jsme tam prohráli celkem vysoko, takže máme co napravovat,“ uvedl stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Jsou posledním týmem, který Slavii porazil. Fotbalisté Slovácka loni na jaře přemohli Pražany 2:0, od té doby sešívaní jedou, válcují ligu. Před reprezentační přestávkou protáhli rekordní sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 51 utkání, celek z Uherského Hradiště by spanilou jízdu mistrů rád utnul.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.