Opět po týdnu se představí před vlastním publikem, znovu vyzvou soupeře z Čech. Fotbalisté Slovácka se pokusí odčinit předcházející domácí ztrátu s Libercem v souboji s Hradcem Králové.

Útočník Ondřej Mihálik (v bílém dresu) v zápase s Hradcem Králové. | Foto: 1. FC Slovácko

Celku z Uherského Hradiště se proti Votrokům po jejich návratu do nejvyšší soutěže výsledkově daří.

Svědíkův tým bodoval s Východočechy ve všech pěti posledních vzájemných ligových duelech, příznivou sérii se pokusí vylepšit i v sobotu.

„Čeká nás další velmi těžké utkání s organizovaným a nepříjemným soupeřem. Pokud hlavně vzadu předvedeme koncentrovaný a poctivý výkon, jsme schopní utkání zvládnout bez inkasované branky a vyhrát," věří trenér gólmanů Slovácka Luboš Přibyl.

Sobotní soupeři se po třinácti kolech nacházejí v prostřední skupině, Moravané však získali o sedm bodů víc, jsou na tom daleko lépe. Lehké to ale stejně jako s Libercem nebude.

Trenéři Slovácka nyní řeší hlavně pozici brankáře. Poslední duel místo zraněné jedničky Heči odchytal zkušený náhradník Fryšták, který v soubojem s Libercem obstál.

Zda mezi třemi tyčemi zůstane, nebo se do sestavy vrátí rodák z Krumvíře, zatím není jasné.

„Milan se pomalu začíná zapojovat do plnohodnotného tréninkového procesu. Do zápasu ještě pár dnů chybí, ale brzy se rozhodneme," říká Přibyl.

Recept na Hradec? Být dominantnější a rvát se víc ve vápně, říká dříč Daníček

Ať nastoupí kdokoliv, problémy v brance mít Slovácka nebude. „Fryšty je velice zkušený. Na své roky velice dobře zvládá pozici druhého gólmana, což je velké plus. Navíc je velice spolehlivý, dobrý na čáře. Prostě stylový gólman," chválí Přibyl svého svěřence.

Heča je na tom však ještě lépe. „Úžasný profesionál, který je lepší ve hře nohama. Má výbornou rozehrávku, výborný nákop," vyzdvihuje.

Jedničkou Hradce Králové je Slovák Pavol Bajza, který nedávno působil i v Uherském Hradišti. Ve víkendovém střetnutí tak bude mít speciální motivaci ukázat se.

„Speciálně se na něj nepřipravujeme, i když ho známe. Bajzičovi se daří, podává dobré výkony. Je to kvalitní a spolehlivý gólman, zaslouženě si vydobil pozici jedničky," míní Svědíkův asistent.

Bajza pomohl Votrokům minulý týden k výhře 1:0 nad Teplicemi.

Souboj sousedů v tabulce rozhodl v 41. minutě premiérovou brankou v ročníku nejvyšší soutěže slovenský záložník Lukáš Čmelík. Domácí se vítězstvím posunuli na desáté místo o bod před skláře. Východočeši uspěli v lize po třech zápasech a předchozích dvou porážkách.

Na Moravě to ale budou mít složité. „Za tu dobu, co jsme zpátky v lize, jsme se Slováckem ještě nevyhráli, prohráli jsme s ním také v semifinále poháru. Máme tedy co napravovat, rádi bychom tuto bilanci zlomili. Víme, že jde o zkušené mužstvo, které má řadu ligou prověřených hráčů – Kadlece, Hofmanna či Petrželu. V domácím prostředí budou velice nebezpeční,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Hradce Králové Stanislav Hejkal.

Střetnutí v Uherském Hradišti vyhlíží také klíčová postava souboje s Teplicemi – křídelník Lukáš Čmelík. „Slovácko má svou kvalitu, dobrého trenéra a řadu zkušených hráčů. Především na domácím hřišti je to nepříjemný soupeř. Věřím ale, že s naším agresivním projevem můžeme být úspěšný,“ říká jedna z posledních posil královéhradeckého mužstva.

Reiter krotí euforii: Body nejsou, ale lepší než dostat pětku jako před měsícem

Podle záložník Votroků bude klíčem k úspěchu úvodní branka. „Proti soupeřům jako je Slovácko se zápasy otáčí hrozně těžko. Musíme hrát důrazně, stejně jako s Teplicemi, abychom jim jejich hru co nejvíce znepříjemnili,“ nabádá Čmelík.

Hradec Králové patří mezi týmy, které v letošní sezoně vyměnil trenéra Místo odvolaného Jozefa Webera vede Východočechy Václav Kotal.

Sedmdesátiletý odborník. jenž se v nejvyšší soutěži objevil po dvou a půl letech, je po plzeňském Miroslavu Koubkovi druhým nejstarším trenérem v první lize.

Kotal opustil pozici šéftrenéra v druholigové Viktorii Žižkov a vrátil se do známého prostředí. V Hradci Králové působil v osmdesátých letech jako hráč, v devadesátých letech tam zastával pozici sportovního ředitele a mezi roky 2009 až 2012 Votroky trénoval. V sezoně 2009/10 s nimi postoupil do první ligy.

Naposledy vedl Spartu, se kterou triumfoval v domácím poháru. Předtím působil v v Jablonci a v Brně.