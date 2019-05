„Chceme se s fanoušky rozloučit vítězstvím. Naši příznivci si to zaslouží,“ říká útočník Slovácka Tomáš Zajíc.

Podobně mluví i další hráči Svědíkova týmu.

„Hlavně chceme zakončit sezonu třemi body. Na dovolenou chceme jít v pozitivním duchu. Nechceme zakončit sezónu takovým výkonem, jako byl na Dukle,“ uvedl na klubovém webu kapitán Slovácka Vlastimil Daníček, který zásadně odmítá, že mužstvo složitě hledá motivaci.

„Často se nám podsouvá, že to jsou zápasy o nic, ale tak to není. Máme nějak nastavenou motivaci v kabině, hrajeme o své jméno a hlavně o jméno klubu. Před domácími fanoušky se samozřejmě chceme rozloučit výhrou a jít na dovolenou s hlavami nahoru,“ prohlásil Daníček.

Celek z Uherského Hradiště chce před vlastním publikem navázat na domácí duely s Příbramí a Opavou, zpackaný zápas na Julisce proti sestupující Dukle už Moravané vytěsnili z hlav.

„Utkání se nám nepovedlo,“ přiznává Zajíc. „Herně to nebylo ono a nedokázali jsme využít ani dlouhou početní výhodu. Na začátku zápasu jsme tam měli několik šancí, ale neproměnili jsme je nebo jsme nechali vyniknout domácího gólmana Hrušku. Hlavně v početní převaze jsme si nedokázali vytvořit trvalejší tlak,“ přidává rodák ze Suchovských mlýnů.

Dvaadvacetiletý útočník si v letošní sezoně připsal šest ligových branek. V nadstavbové části ale neskóroval.

„Úplně spokojený nejsem. Gólů jsem mohl dát více. Hlavně začátek podzimu nebyl ideální a měl jsem tam i zdravotní problémy,“ připomíná Zajíc.

V sezoně byl také několikrát zraněný, nemoc ho vyřadila i ze zápasu proti Dukle.

„Tak třeba si branku schovává právě na sobotní zápas s Karvinou,“ věří.

Lepší tečku za ročníkem by nemohl napsat. „Ještě úplně nevím, jak to hodnotit. Na jedné straně jsme se s předstihem zachránili, takže dobrý, ale na druhé straně byla velká škoda, že nám o bod utekla skupina o Evropu,“ říká Zajíc.

Kvůli novému formátu ligy se strachovali o udržení více než třicet kol. Před rokem by v tuto dobu měli dávno volno. „Někdo si nový formát pochvaluje a někomu se to nelíbí, to si člověk nevybere,“ dodává Zajíc s úsměvem.

FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu 5. kolo -

1. FC Slovácko – MFK Karviná

Výkop: zítra v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherské Hradišti

Rozhodčí: Cieslar - Mokrusch, Dresler (Dubravský)

Ligová bilance: 2-3-1

Poslední zápas: 2:0 (34. a 54. Daníček (obě penalty), 16. února 2019

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk – Janošek, Daníček – Diviš, Havlík, Navrátil – Zajíc.

Karviná: Pastornický – Krivák, Smrž, Rundič, Záhumenský – Moravec, Lingr, Budínský, Bukata, Ba Loua – Wágner.

Tip Deníku: 3:1